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Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

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Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü dolayısıyla Körfez Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.  Şehitler için dualar edilirken, mezarlarına protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı

Çanakkale şehitleri dualarla anıldı mask
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Körfez Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Programa; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, , İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Yandı, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, şehit aileleri, gaziler, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

 

DUALAR EDİLDİ, SAYGI ATIŞI YAPILDI

Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Atış sonrasında protokol üyeleri anıta çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından protokol üyeleri şehit mezarlıklarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında şehitlerimiz için dualar edildi.

 

Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

PROGRAM DÜZENLENDİ

Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl dönümü dolayısıyla Körfez Asri Mezarlığı’nda düzenlenen anma töreninin ardından, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Yarımca Anadolu Lisesi tarafından ise bir anma programı gerçekleştirildi. Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ise okul müdürü Hüseyin Aydemir tarafından gerçekleştirildi.

 

GÖSTERİLER DUYGULANDIRDI

Yarımca Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde anlamlı bir gösteri gerçekleştirildi. “Çanakkale” isimli oratoryo ve “Vatan Sağ Olsun” tiyatro oyunu, protokol üyelerinden ve salonda bulunanlardan tam olarak alarak, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

 

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası kompozisyon, şiir, resim yarışmalarında derece giren öğrencilere plaketleri; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Gökhan Güllüoğlu tarafından takdim edildi.

Kaynak: Bülten

# parti, ilçe, Körfez
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18 Mar 2024 - 15:14 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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