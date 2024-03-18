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18 Mar 2024 - 15:28- Siyaset G:

Kocaman: "Kazanan Kartepe olacak"

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AK Parti Ataevler Seçim İrtibat Bürosu’nda vatandaşlarla buluşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “31 Mart’ta kazanan Kartepe olacak” dedi.

Kocaman: "Kazanan Kartepe olacak" mask
Kocaman: "Kazanan Kartepe olacak"
Kocaman: "Kazanan Kartepe olacak"
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SARSILMAZ GÖNÜL BİRLİĞİ VAR

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Kocaman, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hergün farklı mahallelerde yüzlerce kişi ile bir araya gelen Mustafa Kocaman, önceki akşam AK Parti Ataevler Seçim İrtibat Bürosu’nda vatandaşlarla buluştu. Başkan Kocaman, “Hemşehrilerimizle olan sarsılmaz gönül birliğimiz bizleri 31 Mart’ta yeniden zafere ulaştıracak. Kazanan hepimiz olacağız. Kazanan Kartepe olacak” dedi.

Kocaman:

“BAMBAŞKA BİR İLÇE OLACAK”

Mustafa Kocaman ayrıca şunları söyledi: “Kartepe’ye aradan geçen 5 yılda çok güzel hizmetler kazandırdık. Bu hizmetlerde sizlerin de katkısı var. Eser ve hizmetleri ilçemize hep birlikte kazandırdık. Yeni dönemde de Kartepe’ye yakışan yatırımlarımız olacak. Kartepe’ye devlet hastanesini getireceğiz. Sapanca Yolu üzerine bir AVM yapacağız. Gençlerimiz ve özellikle özel bireyler için yeni alanlar inşa edeceğiz. Kartepe yeni dönemde bambaşka bir yer olacak.”

Kocaman:
Kocaman:

Kaynak: Bülten

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18 Mar 2024 - 15:28 Kocaeli/ Kartepe- Siyaset --- Okunma

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