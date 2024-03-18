Şirin, “Dayanışmayı iftar sofralarımızla büyütüyoruz”

31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Ramazan ayında iftar sofralarına konuk olmaya özen gösteriyor. Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri ile meclis üyelerinin de hazır bulunduğu program kapsamında Başkan Adayı Şirin son olarak Yenikent Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri bir araya geldi.

İFTAR SOFRASI KURULUYOR

İftar öncesi masaları gezerek tüm Derincelilerin Ramazan ayını tebrik eden İbrahim Şirin, “İftar sofraları ne kadar kalabalık olursa, o kadar bereketli olur. Bu akşam Yenikent Mahallemizde hemşehrilerimizle iftar sofrasında buluştuk. Ramazan birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Biz de bu dayanışmayı iftar sofralarımızla büyütüyoruz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN