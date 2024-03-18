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Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel

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Başiskele’de 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının manevi coşkusu ve sevincini Başiskeleli her bir vatandaşa yaşatmaya devam ediyor.  

Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel mask
Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel
Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel
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Ramazan ayı boyunca bu mübarek ve müstesna günlerin manevi iklimine uygun birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlik takvimi oluşturan Başiskele Belediyesi, Ramazan’ın ilk haftasında birbirinden değerli şahsiyetleri Başiskeleliler ile buluştururken Başiskele’de çocuk olmanın ayrıcalığını da düzenlediği eğlenceli etkinliklerle gösterdi.

 

ABDULLAH BEYHAN SAHNE ALDI

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen “2024 Ramazan Etkinlikleri” kapsamında ünlü yazar ve neyzen Hakan Mengüç’ün ardından geçtiğimiz Cumartesi gecesi ilahi sanatçısı Abdullah Beyhan sahne aldı. Birbirinden güzel ilahi ve ezgi eserleri Başiskeleliler için seslendiren Abdullah Beyhan, katılımcılara güzel bir Ramazan akşamı yaşattı.

 

Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel

RAMAZAN’DA ÇOCUKLAR DAHA DA MUTLU

Başiskele’de geleceğin hazinesi çocuklarına yönelik Ramazan’ın manevi iklimine uygun hazırlanan çocuk etkinlikleri de dolu dizgin devam ediyor. Ramazan ayına özel süslenen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Yeniköy Âlâ Mekan’da iki ayrı program düzenleyen Başiskele Belediyesi yüzlerce çocuğun ve ailelerinin gönlüne dokundu. Çocuk tiyatroları, Karagöz-Hacivat gösterileri, Nasreddin Hoca, orta oyunu, Pişekar Kavuklu, meddah, illüzyon gösterileri ve eğlenceli yarışmalar ile eğlenen çocuklar Ramazan sevincini ve mutluluğunu anne ve babalarıyla birlikte yaşadılar. Geleneksel tatlardan Osmanlı şerbeti ve macunu ikramlarını tadan çocuklar, evlerine mutlu ve mesut döndüler.

 

ENDERUN TERAVİH NAMAZI

Osmanlı’dan kalma bir gelenek olan Enderun Teravih Namazı, geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Başiskele’de yaşatılıyor.

Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş, musikinin ibadete yansıyan güzel örneklerinden biri olan ve adını Enderun Mektebi’nden alan Enderun Usulü Teravih Namazı, pazar gecesi Yeniköy Merkez Camii’nde kılındı. Müzisyen ve Bestekar Mehmet Kemiksiz tarafından ilahi, salavat ve tekbirlerle, beş ayrı makam icra edilerek kılınan Enderun Usulü Teravih Namazı Başiskeleliler tarafından büyük beğeni topladı.

 

Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel

KUTSAL EMANETLER SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif Ayı dolayısıyla yaklaşık 100 parça emanetten oluşan Hadim-ul Harameyn sergisi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Kutsal Emanetlerin yer aldığı sergi 11-20 Mart tarihleri arasında (Ramazan’ın ilk 10 günü) ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) sakal-ı şerifi, ayak izi, kılıcı, Hz. Osman’ın (r.a) okurken şehit edildiği Kur’an-ı Kerim, Kabe toprağı, Kabe anahtarı ve kesesi, Ravza-i Mutahhara Halısı, Mescid-i Nebevi çinileri, Hz. Hüseyin’e (r.a.) ait hırka, Fahrettin Paşa’nın Kabe savunmasındaki anılarından oluşan parçalar gibi yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi 11:00–22:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

 

Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel

DOLU DOLU ETKİNLİK TAKVİMİ

Başiskeleli vatandaşların hep birlikte Ramazan coşkusunu yaşaması için dolu dolu etkinlik takvimi oluşturan Başiskele Belediyesi, tasavvuf müziği dinletileri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, sohbetler ve daha birçok etkinliği Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde Başiskeleliler’in beğenisine sunacak.

 

Teravih Namazı sonrası Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde saat 21:45’te başlayacak programların takvimi şöyle:

 

21 Mart Perşembe:

 

Gence Dair Söyleşiler – Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil

 

22 Mart Cuma:

 

Çocuk Etkinliği

 

23 Mart Cumartesi:

 

Tarık Genç ile Ramazan Ezgileri

 

26 Mart Salı:

 

Tasavvuf Konseri

 

28 Mart Perşembe:

 

Tiyatro – Korkma Oyunu-Ahmet Yenilmez

 

29 Mart Cuma:

 

Seyfullah Çakmak ile Ramazan Ezgileri

 

30 Mart Cumartesi:

 

Hüseyin Goncagül ile Çocuk Etkinliği

 

3 Nisan Çarşamba:

 

Fatih Çıtlak ile Ramazan ve Kültür Söyleşisi

 

4 Nisan Perşembe:

 

Kur’an-ı Kerim Tilaveti

 

6 Nisan Cuma:

 

Çocuk Etkinliği

Kaynak: Bülten

# Türkiye, Ramazan
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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18 Mar 2024 - 15:39 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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