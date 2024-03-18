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Gölcük’te atıl alanlardan ihtiyaç sahiplerinin sofrasına un üretiliyor

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Gölcük Belediyesinin Rahvan At Koşu Pisti'de bulunan 38 dönümlük alan başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarındaki boş arazilere ektiği buğdayların ikinci hasadından da tonlarca un elde edildi.

Gölcük’te atıl alanlardan ihtiyaç sahiplerinin sofrasına un üretiliyor mask
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Gölcük Belediyesi Rahvan At Koşu Pisti'nin ortasında bulunan yaklaşık 38 dönümlük alan başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında yer alan boş araziler, bir kez daha buğday tarlasına dönüştürülerek hasat edildi. Sosyal projelerde kullanılmak üzere buğday ekilen boş yeşil alanların ilk hasadından 20 ton buğday elde edilerek una dönüştürülmüştü. Yeniden ekilen alanlar, bu yılda hasat edilerek tonlarca una dönüştürüldü.

UNLAR İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILACAK

Sosyal projeler için unların kullanılacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Yazlık Taşocağı mevkiindeki 5 dönümlük alan ile Rahvan At Yarış Pisti ortasındaki alana ekmiş olduğumuz buğdaylardan elde ettiğimiz unlar şu an elimizde. Özellikle Bereket Öz Un Fabrikası sahibi Mehmet Şakir Özmen Bey’e teşekkür ediyorum. Ücretsiz bir şekilde buğdaylarımızın un haline gelmesini sağladı. Elde ettiğimiz 10 kiloluk paketler halindeki unları ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız” dedi.

Kaynak: Bülten

# Gölcük, sosyal
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18 Mar 2024 - 16:15 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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