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Seçim beyannamesini halka açıklayan Yolcu: Şehri inşa ederken insanı imar edeceğiz

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Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu, seçim projelerini kamuoyuyla paylaştı. Yolcu, “Şehri inşa ederken insanın imarını unutmayan bir anlayışla hizmet edeceğiz” dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Seçim beyannamesini halka açıklayan Yolcu: Şehri inşa ederken insanı imar edeceğiz mask
Seçim beyannamesini halka açıklayan Yolcu: Şehri inşa ederken insanı imar edeceğiz
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BAŞKA BİR İZMİT MÜMKÜN

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu, vatandaşın kendisine 31 Mart’ta görevi vermesi halinde ilçede yapacağı projelerini duyurdu. İzmit Dernekler Yerleşkesi’ndeki iftar programında partililerle buluşan Yolcu, seçim beyannamesini açıkladı. Yolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Değerli İzmitliler, başka bir İzmit mümkün diyerek çıktığımız bu yolda sahada bunun karşılığı net bir şekilde görüyoruz. İzmit’e değer katmak isteyen vatandaşlarımız ile birlikte şehrimizi daha yaşanabilir, daha modern bir hale getirmek isteği her geçen gün büyüyerek devam ediyor.

Seçim beyannamesini halka açıklayan Yolcu: Şehri inşa ederken insanı imar edeceğiz

VATANDAŞIMIZA DOKUNACAĞIZ

İnsanımız gerçekten hizmet istiyor. Bugünlerde 94 ruhunu arayanlar neden 20 yıldır kendi ruhlarını sorgulamıyorlar? Sorgulayamazlar çünkü o ruh Milli Görüş ruhudur. O ruh Saadet Partisi ruhudur. Dün gömlek çıkardık diye ortada dolananların bugün biz de Milli Görüşçüyüz demesi safsatadan başka bir şey değildir. Bizler ilk günkü aşk ve heyecan ile İzmit Belediyesi’ni aldığımızda çok önemli projeler ile vatandaşımıza dokunacağız. Şehri daha yaşanabilir, güvenli ve modern bir hale getireceğiz. Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınımızdan erkeğine şehirde yaşayan tüm dinamikleri harekete geçirecek, şehri inşa ederken insanın imarını unutmayan bir anlayışla hizmet edeceğiz.

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18 Mar 2024 - 16:55 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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