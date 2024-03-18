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Bir haftada 159 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

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Kocaeli’de polis ve jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, 131 olayda 159 kişiye işlem yaptı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Bir haftada 159 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı mask
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12 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 11 Mart - 17 Mart tarihleri arasında Kocaeli genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahısların engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 126 olayda; 153 şahsa adli işlem yaptı. 156 şahıstan 137’si serbest kalırken, 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı. 12 kişi tutuklandı. 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU PARALARI YAKALANDI

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;  8 gr skunk, 2 bin 104 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 603 gr esrar, 7 adet captagon, 3 bin 571 gr metamfetamin,1 gr kokain,110 adet ecstasy, 60 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen  50 bin 400 TL para ve 2 adet hassas teraziye el konuldu.

JANDARMA 6 KİŞİYE İŞLEM YAPTI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 11 Mart - 17 Mart tarihleri arasında düzenledikleri operasyon ve uygulamalarda, 5 olayda 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 6 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 25 gr esrar, 5 gr sentetik kannabinoid(bonzai), 56 gr metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

# Kocaeli, para

18 Mar 2024 - 16:50 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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