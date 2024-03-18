Bir haftada 159 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

12 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 11 Mart - 17 Mart tarihleri arasında Kocaeli genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahısların engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 126 olayda; 153 şahsa adli işlem yaptı. 156 şahıstan 137’si serbest kalırken, 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı. 12 kişi tutuklandı. 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU PARALARI YAKALANDI
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 8 gr skunk, 2 bin 104 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 603 gr esrar, 7 adet captagon, 3 bin 571 gr metamfetamin,1 gr kokain,110 adet ecstasy, 60 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 400 TL para ve 2 adet hassas teraziye el konuldu.
JANDARMA 6 KİŞİYE İŞLEM YAPTI
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 11 Mart - 17 Mart tarihleri arasında düzenledikleri operasyon ve uygulamalarda, 5 olayda 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 6 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 25 gr esrar, 5 gr sentetik kannabinoid(bonzai), 56 gr metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.