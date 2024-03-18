Bir haftada 159 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 11 Mart - 17 Mart tarihleri arasında Kocaeli genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahısların engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 126 olayda; 153 şahsa adli işlem yaptı. 156 şahıstan 137’si serbest kalırken, 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı. 12 kişi tutuklandı. 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU PARALARI YAKALANDI

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 8 gr skunk, 2 bin 104 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 603 gr esrar, 7 adet captagon, 3 bin 571 gr metamfetamin,1 gr kokain,110 adet ecstasy, 60 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 400 TL para ve 2 adet hassas teraziye el konuldu.

JANDARMA 6 KİŞİYE İŞLEM YAPTI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 11 Mart - 17 Mart tarihleri arasında düzenledikleri operasyon ve uygulamalarda, 5 olayda 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 6 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 25 gr esrar, 5 gr sentetik kannabinoid(bonzai), 56 gr metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.