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Yaman ve Çiftçi’den Ağrılılar Derneği’ne ziyaret

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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Ağrılılar Derneği’ni ziyaret etti.

Yaman ve Çiftçi’den Ağrılılar Derneği’ne ziyaret mask
Yaman ve Çiftçi’den Ağrılılar Derneği’ne ziyaret
Yaman ve Çiftçi’den Ağrılılar Derneği’ne ziyaret
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri dernekleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Çayırova Ağrılılar Derneği’ne giden Çiftçi, burada Çayırova Ağrılılar Derneği Başkanı Vezir Yıldız ve yönetimi tarafından ilgiyle karşılandı. Çiftçi’ye dernek ziyaretinde AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Orhan Keskin ve meclis üyesi adayları da eşlik etti.

 

Yaman ve Çiftçi’den Ağrılılar Derneği’ne ziyaret

PROJELERİNİ ANLATTI

Programda ilk olarak Dernek Başkanı Yıldız Söz alırken, misafirlerine hoş geldiniz temennilerini iletti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, ilçenin ihtiyaç duyduğu çalışmaları hayata geçirdiklerini, neslin ihyası için canla başla çalıştıklarını, Çayırova’yı geleceğe hazırlayacak çalışmaları ilçeye kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini belirtirken, yeni dönemde yapacağı projeleri de Ağrılı hemşehrilerine anlattı.

 

Yaman ve Çiftçi’den Ağrılılar Derneği’ne ziyaret

YAMAN’DAN BİRLİKTELİK VURGUSU

Çiftçi’nin akabinde söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Ağrılı hemşehrilerinden Bünyamin Çiftçi için destek istedi. Hükümet, Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak ‘üçlü olsun, güçlü olsun’ vurgusunun altını çizen Yaman, Çayırova için hep birlikte hizmet etmeye devam edeceklerini de belirtti. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Yaman ve Çiftçi, kendilerini derneklerinde misafir eden Ağrılı hemşehrilerine teşekkür etti.

Yaman ve Çiftçi’den Ağrılılar Derneği’ne ziyaret
Yaman ve Çiftçi’den Ağrılılar Derneği’ne ziyaret

Kaynak: Bülten

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18 Mar 2024 - 17:07 Kocaeli/ Çayirova- Siyaset --- Okunma

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