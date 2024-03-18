Körfez Devlet Hastanesi ek binası 5. kez ihaleye çıkıyor

YENİDEN İHALEYE ÇIKILACAK
Körfez Devlet Hastanesi ek hizmet binası için daha önce yapılan dört ihale teklif veren istekli çıkmaması sebebiyle iptal edilmişti. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Körfez Devlet Hastanesi ek hizmet binası için 15 Nisan Pazartesi saat 11.00'da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi'nde yeniden ihaleye çıkacak.
15 POLİKLİNİK YER ALACAK
7 bin 340 metrekare alanda inşa edilecek olan yeni hastane ek hizmet binası 54 yataklı olacak. Bina içerisinde 15 polikliniğin, 3 genel ve 1 lokal ameliyathanenin, kadın doğum, yoğun bakım ve acil bölümlerinin yer alacağı öğrenildi. Yer teslimi sonrasında ihaleyi kazanan firma 650 günde hastaneyi tamamlayarak teslim edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.