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Oy pusulaları hazırlandı, Büyükşehir pusulasında 27 aday var

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Kocaeli Büyükşehir, ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri için kullanılacak oy pusulaları basıldı. Seçim kurulları pusulaları sandık numaralarına göre etiketledi. Büyükşehir’in oy pusulası beyaz, ilçe belediye başkanlığı açık mavi, meclis üyeliği pusulası ise sarı renge sahip. Büyükşehir’in oy pusulasında 27 aday yer aldı.

Muhammet Emin Can
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Oy pusulaları hazırlandı, Büyükşehir pusulasında 27 aday var mask
Oy pusulaları hazırlandı, Büyükşehir pusulasında 27 aday var
Oy pusulaları hazırlandı, Büyükşehir pusulasında 27 aday var
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SEÇİM KURULLARI TESLİM ALDI

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan 2024 Yerel Seçimleri öncesi hazırlıklar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen takvime göre devam ediyor. Buna göre 3 Mart'ta başlayan oy pusulası basım işleminde önceki hafta Kocaeli'nin 12 ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve 1 büyükşehir belediye başkanı seçimi oy pusulası basılmaya başladı. Sakarya'da basılan pusulalar Kocaeli il ve ilçe seçim kurullarına ulaşmaya başladı.

Oy pusulaları hazırlandı, Büyükşehir pusulasında 27 aday var

FARKLI RENKLERDE

Pusulaları teslim alan seçim kurulları pusulaları seçim günü için hazırladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı pusulası beyaz, belediye başkanlığı pusulası açık mavi, ilçe belediye meclis üyeliği pusulası ise sarı renge sahip. Oy pusulaları sandık numaralarına göre etiketlendi. Seçimde kullanılacak mühür, pusula, tutanak, ip ve sandık numaraları da kurullara teslim edildi.

Oy pusulaları hazırlandı, Büyükşehir pusulasında 27 aday var

BÜYÜKŞEHİR İÇİN 27 ADAY YARIŞACAK

Toplam 214 adayın başkan olabilmek için yarışacağı Kocaeli'de, en fazla aday büyükşehir belediye başkanlığı yarışında var. Partili ve bağımsız olmak üzere toplam 27 aday Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı pusulasındaki yerini aldı. Pusulanın ilk sırasında AK Parti yer alırken devamında İYİ Parti, Sol Parti, Memleket Partisi, Anavatan Partisi, DSP, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeni Türkiye Partisi, CHP, Emek Partisi, HÜDA-PAR, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milli Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Bağımsız Adaylar Fevzi Kemal Torun ve İsmail Tunahan yer aldı. 

Oy pusulaları hazırlandı, Büyükşehir pusulasında 27 aday var
Oy pusulaları hazırlandı, Büyükşehir pusulasında 27 aday var
Oy pusulaları hazırlandı, Büyükşehir pusulasında 27 aday var
Oy pusulaları hazırlandı, Büyükşehir pusulasında 27 aday var

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18 Mar 2024 - 17:27 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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