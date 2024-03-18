Milli Takımlar için yenilik: Yeni forma koleksiyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Nike, milli takımlar için tasarlanan yeni formaları kamuoyuna duyurdu.

21 yıllık iş birliği neticesinde ortaya çıkan yeni sezon formalarıyla ilgili yapılan bilgilendirmede, 1923'te oynanan ilk milli mücadelede tercih edilen formadan alınan ilhamla dizayn edilen ev sahibi formasının ön yüzünde yer alan göze çarpan kırmızı çizgi, eğik üst kısım ve özgün baskılar sayesinde, atletlerin son 100 yılın zaferini günümüze taşıdığı ifade edildi:

Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Formaların arka kısmında bulunan 'Türkiye' yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım ruhunu canlandırıyor ve tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor.

Nike tarafından geliştirilen formalar, çevreye olan hassasiyetini yansıtarak, sıfır karbon ve sıfır atık hedefine doğru ilerlediğinin altı çizilerek, şimdiye dek üretilen en ekolojik forma olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

21 Mart'tan itibaren TFF'nin E-Shop (https://eshop.tff.org/yeni-koleksiyon) adresinde satışa sunulacak olan formaların, yurtdışındaki Türk hayranlarına da 11TeamSports aracılığıyla ulaşacağı duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi