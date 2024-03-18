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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunları 31 Mart'ta emekli edelim

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Para sayma görüntüsü soruşturması üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Desteleri, demetleri, dolarları gördünüz değil mi? Bu durum başka bir partinin mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı.'' dedi. CHP'li belediye başkanlarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de bunları 31 Mart'ta emekli edelim.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunları 31 Mart'ta emekli edelim mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışında konuştu.

Muhalefete sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi başlığında da önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kulemiz aslında başlı başına bir azim abidesidir. Atatürk Cumhuriyet Kulesi Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankaramızı selamlayacak. Bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Turgut Altınok kardeşimize edilen hayır duaları da sürüp gidecektir. Turgut kardeşimiz 30-40 yıl önce imarı ile çevre düzeni ile başkentin en sorunlu ilçelerinden birini en gözde yerleşim yeri haline getirmişti.

''FETRET DEVRİNDEN ANKARAMIZI KURTARMAYA VAR MIYIZ?''

Kendisi bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak. Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankaramızı kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. Bunların Ankaramıza verecekleri hiçbir hizmet yoktur olmayacaktır. Ankara'yı  Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına inanıyorum. Vereceğimiz desteklerle Ankaramız yeniden ayağa kalkacak. Verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzıendam etmeye başlıyor. Bunlardan bir beklenti de söz konusu olamaz. Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet.

''DESTELERİ, DOLARLARI GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?''

Desteleri, demetleri, dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır ne iş bu? Bu durum başka bir partinin mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı. Şimdi hesap uzmanı nerede Ankara'da bir apartman dairesinde emekliye ayrıldı. Bu da gidecek ama belediye başkanı çok daha önce gidecek. 31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edelim. Biz, eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı, tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız.

EKONOMİ MESAJLARI

Bilhassa çalışanlarımızın ve küçük esnafımızın yaşadığı refah kaybını farkındayız. Hayat pahalılığı bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı. Birileri yine sinsi oyunlar üzerinde koşuyor. Uyguladığımız ekonomi programı üzerinde şüpheler oluşturarak seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaçlıyor.

Hem piyasaların hem vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, Hazine ve Maliye Bakanımızla diğer bakanlarımızla ekonomi programımızın başarısı için yoğun mesai sarf ediyoruz.

''ENFLASYON YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN HIZLI DÜŞÜŞE GEÇECEK''

Milli gelirden istihdama, ihracattan kamu mali dengesine kadar tüm göstergeler hamdolsun doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. En büyük sorunumuz olan enflasyonun, yılın ikinci yarısından itibaren geçeceği hızlı düşüşü beraberce izleyeceğiz. Her bir vatandaşımızı hakkı olan güvenli, huzurlu, rahat hayat seviyesine kavuşturmak boynumuzun borcudur. Ülkemizi, geçtiğimiz 21 yılda üç kattan fazla nasıl büyüttüysek önümüzdeki dönemde iki kat daha büyütmekte kararlıyız.''

ATATÜRK CUMHURİYET KULESİ HAKKINDA

Keçiören Belediyesince 18 Temmuz 2003'te temeli atılan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı, uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu.

Uzun bir aranın ardından inşaatına birkaç yıl önce yeniden başlanan kuledeki çalışmalar tamamlandı.

Kulede uluslararası sergilerin düzenlenebileceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, alışveriş merkezi, nikah salonu, uzay terası ve bilim merkezinin yanı sıra kafe ile restoran da bulunuyor.

KULENİN ZİRVESİ SELÇUKLU YILDIZI İLE TAÇLANDI

Doğal afetlere dayanıklı inşa edilen, Türk kültürünün ortak mirası "Selçuklu yıldızı" ile taçlandırılan kule, ışıklandırma ve LED ekran sistemiyle başkentin yeni sembolleri arasında yer alacak.

Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç tarafından tasarlanan Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi ziyaretçilerine kentin dört bir yanını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.

Kaynak: AA

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18 Mar 2024 - 17:37 - Siyaset --- Okunma

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