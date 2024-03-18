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18 Mar 2024 - 17:50- Spor G:

Maşukiyeli Ayşe Korkmaz’ın hedefi dünya derecesi

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Geçtiğimiz günlerde yapılan okullar arası yıldız kızlar bilek güreşi il birinciliğinde 45 kg’da şampiyon olan Maşukiye Leyla Sarıgöl İlköğretim okulu 5.sınıf öğrencisi Ayşe Korkmaz gözünü Türkiye şampiyonluğuna dikti. Sağ kol kategorisinde tüm rakiplerinin bileğini büken Ayşe Korkmaz, 23-24 Nisan tarihlerinde Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Hayrettin Albayrak
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Maşukiyeli Ayşe Korkmaz’ın hedefi dünya derecesi mask
Maşukiyeli Ayşe Korkmaz’ın hedefi dünya derecesi
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ÇOK SIKI HAZIRLANIYOR

Maşukiyeli ev hanımı Fatma ile esnaf İbrahim Korkmaz’ın 4 kızından en küçüğü olan Ayşe, sıkı bir hazırlığın ardından Ankara’dan birincilik kupasıyla döneceğini söyledi. Ayşe Korkmaz, 2019 yılında Maşukiye’den Güler Zehra Pelit’in Dünya üçüncülüğü derecesi yaptığını hatırlatarak, “İlk hedefim Türkiye şampiyonluğu, bunu başardığım takdirde Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacağım. Benim asıl hedefim Güler ablam gibi Dünya derecesi yapmak. Okul müdürümüz, öğretmenlerim, arkadaşlarımdan destek alıyorum. Ailem her zaman yanımda. Bu büyük gururu ülkeme, kentime, ilçemize ve mahallemize yaşatmak istiyorum” dedi. 

 

Maşukiyeli Ayşe Korkmaz’ın hedefi dünya derecesi

BABASIYLA BİRLİKTE- Kocaeli şampiyonu olan Ayşe, her zaman yanında olan babası İbrahim Korkmaz ile birlikte

# HER, Türkiye, Ankara, Kocaeli

18 Mar 2024 - 17:50 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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