Maşukiyeli Ayşe Korkmaz’ın hedefi dünya derecesi

ÇOK SIKI HAZIRLANIYOR

Maşukiyeli ev hanımı Fatma ile esnaf İbrahim Korkmaz’ın 4 kızından en küçüğü olan Ayşe, sıkı bir hazırlığın ardından Ankara’dan birincilik kupasıyla döneceğini söyledi. Ayşe Korkmaz, 2019 yılında Maşukiye’den Güler Zehra Pelit’in Dünya üçüncülüğü derecesi yaptığını hatırlatarak, “İlk hedefim Türkiye şampiyonluğu, bunu başardığım takdirde Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacağım. Benim asıl hedefim Güler ablam gibi Dünya derecesi yapmak. Okul müdürümüz, öğretmenlerim, arkadaşlarımdan destek alıyorum. Ailem her zaman yanımda. Bu büyük gururu ülkeme, kentime, ilçemize ve mahallemize yaşatmak istiyorum” dedi.

BABASIYLA BİRLİKTE- Kocaeli şampiyonu olan Ayşe, her zaman yanında olan babası İbrahim Korkmaz ile birlikte