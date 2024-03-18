Gebzespor sadece iki puan kaybetmedi

TEKİRDAĞ’DA 1-0 ÖNE GEÇTİ ARKASINDAN PENALTI KAÇIRDI
Geçen hafta teknik direktör değişikliğine giden Özgür Vurur’un ayrılmasından sonra takımın başına Sertaç Gezer’i getiren Mor-Beyazlı ekip, evinde Lüleburgazspor’u 11-0 yenerek moral bulmuştu. Bu moralle Tekirdağ deplasmanına giden Gebzespor, 8.dakikada İliyaz Işık’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 18.dakikada penaltı kazanan temsilcimiz, Mustafa Pınar ile bu şansı kullanamadı. 2-0 geçme şansını kaçıran Gebzespor, 30.dakikada yediği golle skora 1-1’lik eşitlik geldi. Devre de 1-1 sona erdi.
ÇORLUSPOR’UN PUAN KAYBETTİĞİ HAFTADA GALİP GELEMEDİ
İlk yarısı 1-1 biten maçta ikinci yarıda skor üstünlüğünü yeniden ele geçirmek isteyen Gebzespor, baskılı başladı. İkinci golü de erken buldu. İlk golü atan İliyaz Işık, 51.dakikada Mor-Beyazlı ekibi yeniden öne geçirdi. Temsilcimiz, rakibi karşısında farkı artırma adına şansta buldu, değerlendiremedi. Ev sahibi ekip, 76.dakikada Emre’nin golüyle maça yeniden eşitlik geldi. Kalan dakikalarda beraberliği bozamayan Gebzespor, Çorluspor’un puan kaybettiği haftada maç eksiğiyle liderliğe yükselme şansını kullanamadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.