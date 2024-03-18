Kullarspor’un haftası

İLK YARI GOL ATAMADI

Kullarspor, ligin ikinci yarısına genç oyuncularla başlayan, BAL’dan düşecek ilk takımımız olan Yuvacıkspor karşısında ilk yarıda skor üstünlüğünü sağlayamadı. Maça Metin Erol, Fatih Oruç, Serhat Gezginci, Kaan Karakuş, Selcan Pekkanlı, Emre Yılmaz, Emrullah, Kemal Aras, Eren Kara ve Yiğit Kerem on biriyle başlayan Kullarspor, ilk yarıda net fırsatları kullanamadı. İlk yarısı golsüz biten maçta herkes ikinci yarıda Kullarspor’dan gol beklerken, Yuvacıkspor, 59.dakikada Yiğit ile 1-0 öne geçti.

KULLAR, GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI FARKLI KAZANDI

1-0 geriye düşen Kullarspor’da ikinci yarı oyuna giren Şaban Uçar, 66, 70 ve 73’de attığı gollerle skoru 3-1’e getirdi. Son bölümlerde takımın forveti Yiğit Kerem Armutlu, 86 ve 90’da iki gol daha attı, maçı da Kullarspor 5-1 kazandı. Kullarspor, bu galibiyetle puanını 34 yaptı, Diliskelesispor’un yenildiği, Gölcükspor’un berabere kaldığı haftada en karlı Kocaeli takımı oldu. Puanı 34 yapan Kullarspor, bu hafta 36 puanla il sıralamasında en iyi ikinci Kocaeli takımı olan Diliskelesispor’a konuk olacak.