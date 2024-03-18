Gölcükspor lider gibi oynadı

İLK YARIDA GOL OLMADI

Zirve yarışından koptuktan sonra ligde kalmayı hedefleyen Gölcükspor, il sıralamasında avantaj sağlamak istediği maçta lider Çorluspor’u konuk etti. Gölcükspor, sahaya Mert Can Tunca, Mehmet Tolunay Gül, Emre Kömürcü, Oğuzhan Kol, Evren Kilarcı, Fatih Gümüşel, Gökhan Cingirt, Oktay Pop, Sercan Tüktaş, Burak Toker ve Serbay Yağız on biri ile çıktı. İlk yarısı Gölcükspor’un kontrolünde geçen maçta gol olmadı, iki takımda pozisyona girmekte zorlandı.

GÖLCÜKSPOR ÖNE GEÇTİ SKORU KORUYAMADI

Gölcükspor, maçın ikinci yarısına Emre Kömürcü-Abdülkadir Kaba ve Sercan Tüktaş-Eren Yavuz değişikliği ile başladı. Bu yarının ilk bölümlerinde Gölcükspor daha etkiliydi. 55 ve 57.dakikalarda Serbay Yağız ile fırsatlar buldu. Bu yarıda Çorluspor’un da atakları vardı, Ali Arashan ve Gökhan Çamur’un şutları sonuç getirmedi. Oktay Pop’un yerine giren Emre Okur, 74.dakikada 3 kişiyi geçti, sol çaprazdan golü atamadı. 84.dakikada Gölcükspor penaltı kazandı. Serbay Yağız takımını 1-0 öne geçirdi. 90+4’de ise serbest atışta Gölcük ceza sahası içinde topa en son Mustafa Şalış vurdu, maçta 1-1 sona erdi.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

TOPLU SONUÇLAR

Sarayspor: 0 İFA Spor: 4

Tekirdağ Kapaklıspor: 2 Gebzespor: 2

Uzunköprüspor: 5 Babaeskispor: 1

Kullarspor: 5 Yuvacıkspor: 1

Taçspor: 1 Diliskelesispor: 0

Lüleburgazspor: 0 Keşanspor: 4

Gölcükspor: 2 Çorluspor: 2

HAFTANIN MAÇLARI

Gebzespor-TAÇ spor

Yuvacıkspor-Gölcükspor

Feriköyspor-Lüleburgazspor

Babaeskispor-Sarayspor

Diliskelesispor-Kullarspor

Keşanspor-Kapaklıspor

Çorluspor-Uzunköprüspor