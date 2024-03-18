Gölcükspor lider gibi oynadı

İLK YARIDA GOL OLMADI
Zirve yarışından koptuktan sonra ligde kalmayı hedefleyen Gölcükspor, il sıralamasında avantaj sağlamak istediği maçta lider Çorluspor’u konuk etti. Gölcükspor, sahaya Mert Can Tunca, Mehmet Tolunay Gül, Emre Kömürcü, Oğuzhan Kol, Evren Kilarcı, Fatih Gümüşel, Gökhan Cingirt, Oktay Pop, Sercan Tüktaş, Burak Toker ve Serbay Yağız on biri ile çıktı. İlk yarısı Gölcükspor’un kontrolünde geçen maçta gol olmadı, iki takımda pozisyona girmekte zorlandı.
GÖLCÜKSPOR ÖNE GEÇTİ SKORU KORUYAMADI
Gölcükspor, maçın ikinci yarısına Emre Kömürcü-Abdülkadir Kaba ve Sercan Tüktaş-Eren Yavuz değişikliği ile başladı. Bu yarının ilk bölümlerinde Gölcükspor daha etkiliydi. 55 ve 57.dakikalarda Serbay Yağız ile fırsatlar buldu. Bu yarıda Çorluspor’un da atakları vardı, Ali Arashan ve Gökhan Çamur’un şutları sonuç getirmedi. Oktay Pop’un yerine giren Emre Okur, 74.dakikada 3 kişiyi geçti, sol çaprazdan golü atamadı. 84.dakikada Gölcükspor penaltı kazandı. Serbay Yağız takımını 1-0 öne geçirdi. 90+4’de ise serbest atışta Gölcük ceza sahası içinde topa en son Mustafa Şalış vurdu, maçta 1-1 sona erdi.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
22
16
4
2
55
12
52
21
16
2
3
57
9
50
21
13
4
4
43
19
43
22
12
7
3
40
19
43
22
13
3
6
38
13
42
21
11
3
7
34
18
36
21
10
5
6
29
23
35
21
10
4
7
44
19
34
21
8
6
7
32
24
30
22
9
2
11
42
42
29
22
6
1
15
24
47
19
21
5
3
13
19
34
18
21
5
2
14
15
35
17
22
1
3
18
8
91
6
22
1
1
20
10
85
4
TOPLU SONUÇLAR
Sarayspor: 0 İFA Spor: 4
Tekirdağ Kapaklıspor: 2 Gebzespor: 2
Uzunköprüspor: 5 Babaeskispor: 1
Kullarspor: 5 Yuvacıkspor: 1
Taçspor: 1 Diliskelesispor: 0
Lüleburgazspor: 0 Keşanspor: 4
Gölcükspor: 2 Çorluspor: 2
HAFTANIN MAÇLARI
Gebzespor-TAÇ spor
Yuvacıkspor-Gölcükspor
Feriköyspor-Lüleburgazspor
Babaeskispor-Sarayspor
Diliskelesispor-Kullarspor
Keşanspor-Kapaklıspor
Çorluspor-Uzunköprüspor
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.