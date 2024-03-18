Diliskelesispor maçı çeviremedi

GÖKHAN TOP İLE İLK YENİLGİ

Mavi-Beyazlı ekipte üç hafta önce Mehmet Yılmaz’ın ayrılmasıyla takımın başına Gökhan Top gelmişti. Gökhan top, yeni takımıyla çıktığı iki maçta deplasmanda Lüleburgaz, sahasında da Tekirdağ Kapaklıspor’u aynı skorla 3-1 yenmişti. Bu kez zorlu İstanbul deplasmanında TAÇ spor karşısında 2.dakikada 1-0 geriye düştü. Maçı çevirmek için çok büyük çaba harcayan Diliskelesispor, ilk yarıda Görkem Akıllı, Yasin Bayram ve Mücahit Çakmak ile fırsatları değerlendiremedi. 30.dakikada ise Emre Atıcı’nın ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonda penaltı bekledi. Temsilcimiz, ikinci yarıda da pozisyonlar bulduğu maçı 1-0 kaybetti, çok büyük üzüntü yaşadı.