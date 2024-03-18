Patlamada fabrikanın yönetim kurulu başkanı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'ta ham beton üretimi yapılan Kar Group isimli fabrikanın imalathane bölümünde sanayi tüpü patladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. 6 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Osman Üçüncü'nün Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi. Üçüncü ve Bali'nin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.