Gölcükspor U18’lerde Yeşilova’yı yenemedi

YEŞİLOVASPOR’UN 3 FARKLI KAZANMASI GEREKİYORDU

Gölcükspor ile Yeşilovaspor arasında oynanacak maçın skoru iki takımı da yakından ilgilendiriyordu. Gölcükspor, kazanması halinde lider Karamürsel İY ile aynı puana gelecekti. İki takım arasında ikili averajda eşitlik olduğu için şampiyon takımı baraj maçının skoru belirleyecekti. Gölcükspor berabere kalınca, Karamürsel İY 2 puanla farkla şampiyon oldu. Yeşilovaspor’un Play-Off’a kalması için rakibini 3 farklı skorla yenmesi gerekiyordu. Yeşilovaspor, ilk yarıda Mustafa Aşkar’ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda 65.dakikada Yeşilovaspor, Arda Erel’in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Bir dakika sonra ise Gölcükspor, Mehmet Akif Ersoy ile eşitliği sağladı. Son bölümlerde Gölcükspor’un galibiyet için çabası vardı, maçta 1-1 bitti.