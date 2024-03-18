Karadenizspor penaltılarla elendi

EDİRNE’DE 1-0 ÖNE GEÇTİ
Edirne’de grubunda oynadığı maçlarda İstanbul Başakşehir Belediyespor’u 4-1, Tekirdağ Kapaklıspor’u da 3-1 yenen Gölcük Karadenizspor, finalde çok büyük şok yaşadı. Sarı-Siyahlı ekip, 1-0 öne geçtiği Lüleburgaz karşısında üstünlüğünü sürdüremedi, son dakikalarda yediği golle karşılaşmada normal süre 1-1 bitti. Kazanan takımı penaltı atışları belirledi. Karadenizspor, ilk penaltıyı, Lüleburgaz Atletik ise son penaltıyı kaçırdı. Penaltılarda da 4-4’lük eşitlik vardı. Seri penaltılarda temsilcimiz atamadı, Lüleburgaz Atletik atıp, turu geçti. Gölcük Karadenizspor, 5-6 net fırsattan yararlanamadığı karşılaşmayı penaltılarda 6-5 kaybetti, çok büyük üzüntü yaşadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.