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 Özer karatede Üçüncü oldu

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Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un Milli karatecisi Ömer Özer, Karate 1 Premier Lig Antalya etabında çok önemli bir başarıya imza attı, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
 Özer karatede Üçüncü oldu mask
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AHMET ÖZER’DEN ÖNEMLİ BAŞARI

Milli sporcumuz Ahmet Özer’in, Antalya’da düzenlenen uluslararası müsabakada dereceye girmesi Mavi-Beyazlı camiada çok büyük sevinç yaşattı. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Karate1 Premier Lig Antalya etabında Milli sporcumuz Ömer A. Özer 67 kg'da bronz madalyayı ülkemize, kentimize ve kulübümüze kazandırdı. Sporcumuzu ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz” denildi.

18 Mar 2024 - 19:24 - Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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