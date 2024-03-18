 Özer karatede Üçüncü oldu

AHMET ÖZER’DEN ÖNEMLİ BAŞARI
Milli sporcumuz Ahmet Özer’in, Antalya’da düzenlenen uluslararası müsabakada dereceye girmesi Mavi-Beyazlı camiada çok büyük sevinç yaşattı. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Karate1 Premier Lig Antalya etabında Milli sporcumuz Ömer A. Özer 67 kg'da bronz madalyayı ülkemize, kentimize ve kulübümüze kazandırdı. Sporcumuzu ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz” denildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.