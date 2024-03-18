Yeni Başkan Recep Durul olacak

TOPLANTI SONA ERDİ
Kocaelispor’da bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonuçlandı. Yeşil siyahlılarda görevi bırakma kararı alan Başkan Engin Koyun’un Vekili olarak Recep Durul seçildi. Durul, 15 Nisan’da Engin Koyun’un resmen istifa etmesinin ardından 30 Nisanda sezon sonunda yapılacak olan kongreye kadar başkanlık koltuğunda oturacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.