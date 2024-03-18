Engin Koyun’un istifası kabul edildi... Başkanlığa Recep Durul vekalet edecek

Kocaelispor Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Başkan Engin Koyun’un istifası kabul edilirken, Recep Durul’un başkanlığa vekalet etmesine karar verildi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin Koyun'un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak olan yeni Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak vekaleten Sayın Recep Durul'un belirlenmesine karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Sayın Engin Koyun'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, vekaleten yeni Yönetim Kurulu Başkanımız olarak belirlenen Sayın Recep Durul'a yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz.”

Kaynak: Haber Merkezi