Karamürsel İY şampiyon

SON HAFTAYA 3 PUAN ÖNDE GİRDİ

5 takımın şampiyonluk yarışı yaptığı U-18 Ligi Elit A Grubu’nda şampiyonluk ve Play-Off yarışı son haftaya kadar sürdü. Son haftayı en yakın rakibi Gölcükspor’un 3 puan önünde bay gren Karamürsel İY, rakibinin oynayacağı maçın sonucun bekledi. Gölcükspor, Play-Off yarışı yapan Yeşilovaspor ile karşılaştı. Bu maç 1-1 sona erince, haftayı bay geçen Karamürsel İY, 47 puanla ligi birinci sırada tamamladı, ilimizi U-18 yaş grubunda Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı.

U-14 YAŞ GRUBUNDAN SONRA U-18’LERDE GRUPLARA GİDECEK

Karamürsel İdman Yurdu’nun U-18 yaş grubunda şampiyon olması Siyah-Beyazlı ekipte, çok büyük sevinç yaşattı. Karamürsel İY Koordinatörü Cihan Yardım, “U14 grubumuzdan sonra U18 grubumuz da Elit A Grubunu şampiyon tamamlayarak Kocaeli’yi ve Karamürselimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazanmıştır. Başta U 18 yaş grubumuzun teknik sorumlusu Cem Baki ve diğer grup hocalarımızı ve tüm sporcularımızı kutluyorum. Desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Play-off grubuna kalan takımlarımıza başarılar dilerim” dedi.



U-18 LİGİ ELİT A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Karamürsel İ.Y 20 14 5 1 56 13 47 2-Gölcükspor 20 13 6 1 72 14 45 3-Hisareynspor 20 13 5 2 54 25 44 4-Yeşilovaspor 20 13 3 4 50 18 42 5-Kullarspor 20 11 6 3 53 17 39 6-Derince Birlikspor 20 9 2 9 35 30 29 7-Başiskele Birlikspor 20 8 1 11 41 47 25 8- İzmit 41 FK 20 6 2 12 42 67 20 9-Esenspor 20 6 0 14 23 87 18 10-Bağçeşmespor 20 0 0 20 0 54 0 11- Kartepe Belediye 20 0 0 20 0 54 0

TOPLU SONUÇLAR

Gölcükspor: 1 Yeşilovaspor: 1

Esenspor: 3 Başiskele Birlik: 0 (H)

Hisareynspor: 3 Derince Birlikspor: 0 (H)

İzmit 41 FK: 2 Kullarspor: 10