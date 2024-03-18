Karamürsel İY şampiyon

SON HAFTAYA 3 PUAN ÖNDE GİRDİ
5 takımın şampiyonluk yarışı yaptığı U-18 Ligi Elit A Grubu’nda şampiyonluk ve Play-Off yarışı son haftaya kadar sürdü. Son haftayı en yakın rakibi Gölcükspor’un 3 puan önünde bay gren Karamürsel İY, rakibinin oynayacağı maçın sonucun bekledi. Gölcükspor, Play-Off yarışı yapan Yeşilovaspor ile karşılaştı. Bu maç 1-1 sona erince, haftayı bay geçen Karamürsel İY, 47 puanla ligi birinci sırada tamamladı, ilimizi U-18 yaş grubunda Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı.
U-14 YAŞ GRUBUNDAN SONRA U-18’LERDE GRUPLARA GİDECEK
Karamürsel İdman Yurdu’nun U-18 yaş grubunda şampiyon olması Siyah-Beyazlı ekipte, çok büyük sevinç yaşattı. Karamürsel İY Koordinatörü Cihan Yardım, “U14 grubumuzdan sonra U18 grubumuz da Elit A Grubunu şampiyon tamamlayarak Kocaeli’yi ve Karamürselimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazanmıştır. Başta U 18 yaş grubumuzun teknik sorumlusu Cem Baki ve diğer grup hocalarımızı ve tüm sporcularımızı kutluyorum. Desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Play-off grubuna kalan takımlarımıza başarılar dilerim” dedi.
U-18 LİGİ ELİT A GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Gölcükspor: 1 Yeşilovaspor: 1
Esenspor: 3 Başiskele Birlik: 0 (H)
Hisareynspor: 3 Derince Birlikspor: 0 (H)
İzmit 41 FK: 2 Kullarspor: 10
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.