Vali Yavuz şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

ŞEHİT AİLELERİ İLE GAZİLER KATILDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile Antikkapı’da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftara Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve eşi, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

SİZ OLDUĞUNUZ SÜRECE HÜR VE BAĞIMSIZ OLACAĞIZ

Vali Yavuz konuşmasında, “Bugün çeşitli programlarla aziz şehitlerimizi andık. 18 Mart Türk’ün destanı ve düğün günüdür. Türkler yedi düveli Çanakkale’de bozguna uğratmıştır. İman ve ihlas varsa imkan vardır diyen büyük bir milletin evlatlarıyız. Siz iyi ki varsınız var, olduğunuz sürece bu ülke daha hür ve bağımsız olacak. Şanlı bayrağımız daha yüksekte nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecek.

HER KESİMİ KUCAKLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Her şeyden önce kardeş olacağız. Doğusu, Batısı, Kuzeyi, Güneyi, Kafkaslara, Balkanlara, Orta Afrika'sına kadar mekanın sahibi biziz. Biz ayrı gayrı diyemeyiz. Mekanın sahibi biziz. Biz babayız. Mekanın sahipleri herkesi şefkatle kucaklar. Biz herkesi bütün farklılıkları ile kucaklamaya devam ediyoruz. Ecdadımıza hürmet ediyor, saygı duyuyoruz. Her birimiz toprağa basarken aziz şehitlerimizin kanının aktığı topraklara bastığımızı anlarsak daha mutlu ve huzurlu günlerde buluşuruz. Soframızı şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum.” dedi.