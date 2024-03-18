Kocaeli Enerji CSK İstanbul’dan bronz madalyayla döndü

İLİMİZİN ADINI DUYURMAK GURUR VERİCİ
Yarışma sonrası değerlendirmede bulunan kulüp başkanı ve aynı zamanda kulüp antrenörü olan İlknur Pala şunları söyledi: “Yarışmaya katılan tüm çocuklarımla gurur duyuyorum. Minicik yürekleri ile büyük işler başarıyorlar. Mütevazi çizgimizden ödün vermeden, işini severek yapan, cimnastiğin tüm branşlarını bünyesinde barındıran ve müsabık sporcu yetiştirip Ulusal ve Uluslar arası dereceler kazanan profesyonel bir kulüp olmanın haklı gururunu taşıyorum. Bu branşda Kocaeli’mizin adını duyurmak ayrı bir gurur kaynağıdır. Şimdi hedefimiz önümüzde İstanbul Open Cup ve balkan şampiyonaları var bunlara hız kesmeden hazırlanmak”
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.