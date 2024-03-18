Durul: Tek yürek olmalıyız

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
Başkan Engin Koyun’un istifasının ardından vekaleten göreve devam edecek olan Recep Durul, camia olarak ortak hareketle geriye kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Yakında kentin dinamikleriyle tek tek bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunacaklarını söyleyen Recep Durul, “İçinde bulunduğumuz kötü durumdan bir an önce çıkmak istiyoruz. Kafamda acil olarak yapmak istediğim birkaç mesele var. Tüm bunları istişare ile yapacağız. Bu süreçte camia olarak tek yürek olmalıyız. Üçüncü olmak hala elimizde. Kısa süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte kötü gidişatın son bulması için çabalayacağız” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kartepeli41 - 3.lük çok zor o tren kalktı 3.lüğe en yakın takım sakaryaspor biz playoffa bile kalamayız bu futbolla
Mehmet Özer - DAMAT MUSTAFA GÜRSEL GİTMEDEN OLMAZ
hu - Çok doğru TEK YÜREK OLACAKMIŞIZ - bu hale biz getirdik...Hu...
Gerçek Gerçek Gerçek - BAŞKAN CESARETLİ OL. MUSTAFA GÜRSEL'İ GÖNDER İYİ BİR HOCA İLE ANLAŞ. KOCAELİSPORU KURTAR
Korfezli Savaşçı - Elimizden gelenin en iyisini yapacagiz demis . Yani hicbirsey gelmiyor demis e dogru demis .
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.