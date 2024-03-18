Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
18 Mar 2024 - 20:42- Spor G:

Durul: Tek yürek olmalıyız

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’da vekaleten başkanlık koltuğuna Recep Durul kalan sürede ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Durul: Tek yürek olmalıyız mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Başkan Engin Koyun’un istifasının ardından vekaleten göreve devam edecek olan Recep Durul, camia olarak ortak hareketle geriye kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Yakında kentin dinamikleriyle tek tek bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunacaklarını söyleyen Recep Durul, “İçinde bulunduğumuz kötü durumdan bir an önce çıkmak istiyoruz. Kafamda acil olarak yapmak istediğim birkaç mesele var. Tüm bunları istişare ile yapacağız. Bu süreçte camia olarak tek yürek olmalıyız. Üçüncü olmak hala elimizde. Kısa süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte kötü gidişatın son bulması için çabalayacağız” dedi.

# recep durul, başkan, Engin Koyun, VAR
# KOCAELİSPOR İLE İLİŞKİLİ:
Sakaryaspor 23 hafta sonra bizi geçti mask
Sakaryaspor 23 hafta sonra bizi geçti
Engin Koyun’un istifası kabul edildi... Başkanlığa Recep Durul vekalet edecek mask
Engin Koyun’un istifası kabul edildi... Başkanlığa Recep Durul vekalet edecek
Yeni Başkan Recep Durul olacak mask
Yeni Başkan Recep Durul olacak
Kocaelispor salı günü toplanıyor mask
Kocaelispor salı günü toplanıyor
Rafet Kırgız: Alt yapıda mutluyum mask
Rafet Kırgız: Alt yapıda mutluyum
Yeni başkan bugün belli olacak mask
Yeni başkan bugün belli olacak
Emir ilk 11’de yoktu mask
Emir ilk 11’de yoktu
Başkan Koyun’a Ankara’da protesto mask
Başkan Koyun’a Ankara’da protesto
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0 mask
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Eryaman’da zeminin son hali mask
Eryaman’da zeminin son hali

18 Mar 2024 - 20:42 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.249.556 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Kartepeli41 - 3.lük çok zor o tren kalktı 3.lüğe en yakın takım sakaryaspor biz playoffa bile kalamayız bu futbolla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 22:12
03

hu - Çok doğru TEK YÜREK OLACAKMIŞIZ - bu hale biz getirdik...Hu...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 21:43
02

Gerçek Gerçek Gerçek - BAŞKAN CESARETLİ OL. MUSTAFA GÜRSEL'İ GÖNDER İYİ BİR HOCA İLE ANLAŞ. KOCAELİSPORU KURTAR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 21:40
01

Korfezli Savaşçı - Elimizden gelenin en iyisini yapacagiz demis . Yani hicbirsey gelmiyor demis e dogru demis .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 21:31
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaeli Enerji CSK İstanbul’dan bronz madalyayla döndü mask
Kocaeli Enerji CSK İstanbul’dan bronz madalyayla döndü
Karamürsel İY şampiyon mask
Karamürsel İY şampiyon
Yeni Başkan Recep Durul olacak mask
Yeni Başkan Recep Durul olacak
 Özer karatede Üçüncü oldu mask
 Özer karatede Üçüncü oldu
Karadenizspor penaltılarla elendi mask
Karadenizspor penaltılarla elendi
Gölcükspor U18’lerde Yeşilova’yı yenemedi mask
Gölcükspor U18’lerde Yeşilova’yı yenemedi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL