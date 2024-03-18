Durul: Tek yürek olmalıyız

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Başkan Engin Koyun’un istifasının ardından vekaleten göreve devam edecek olan Recep Durul, camia olarak ortak hareketle geriye kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Yakında kentin dinamikleriyle tek tek bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunacaklarını söyleyen Recep Durul, “İçinde bulunduğumuz kötü durumdan bir an önce çıkmak istiyoruz. Kafamda acil olarak yapmak istediğim birkaç mesele var. Tüm bunları istişare ile yapacağız. Bu süreçte camia olarak tek yürek olmalıyız. Üçüncü olmak hala elimizde. Kısa süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte kötü gidişatın son bulması için çabalayacağız” dedi.