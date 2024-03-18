Sakaryaspor 23 hafta sonra bizi geçti

9 HAFTA SONRA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAYBETTİK
Trendyol 1.Lig’de 27.hafta önceki akşam oynanan tek maçla kapandı. Sakaryaspor evinde Altay’ı 2-0 ile geçti. Bu sonuçla Sakaryaspor tam 23 hafta sonra Kocaelispor’un üzerine çıktı. Komşu en son ligin üçüncü haftasında temsilcimizin önündeydi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarının ilk haftasından bu yana bulunduğu üçüncü sıradaki yerini de 9 hafta sonra kaybetti.
PLAY-OFF’UN ALTINDA PUAN FARKI DEĞİŞMEDİ
İki basamak gerileyen temsilcimiz 27.haftayı beşinci sırada geçirdi. Üçüncülük koltuğunun yeni sahibi Sakaryaspor oldu. Temsilcimizin Göztepe ile arasındaki puan farkı 11’e yükselirken, Bandırma’nın kaybetmesiyle Play-Off’un altıyla arasındaki 4 puanlık fark ise değişmedi. Kocaelispor’un ilk 10’daki kalesinde en çok gol gören ekip unvanı devam ediyor.
Fotoğraf: Hulusi Özdilek
TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU
1.EYÜPSPOR 27 21 1 5 64 23 64
2.GÖZTEPE A.Ş. 27 17 5 5 45 15 56
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3.SAKARYASPOR A.Ş. 27 13 8 6 41 28 47
4.AHLATCI ÇORUM FK 27 13 6 8 44 28 45
5.KOCAELİSPOR 27 13 6 8 39 31 45
6.BODRUM FK 27 12 8 7 35 19 44
7.BOLUSPOR 27 12 7 8 26 28 43
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8.TEKSÜT BANDIRMA 27 11 8 8 37 24 41
9.GENÇLERBİRLİĞİ 27 10 10 7 31 26 40
10.ERZURUMSPOR FK 27 10 10 7 26 21 37
11.ÜMRANİYESPOR 27 9 6 12 32 39 33
12. KEÇİÖRENGÜCÜ 27 8 8 11 24 33 32
13.MANİSA FUTBOL K 27 7 10 10 33 33 31
14. ŞANLIURFASPOR 27 6 9 12 23 30 27
15.TUZLASPOR A.Ş. 27 7 6 14 26 43 27
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16.ADANASPOR A.Ş. 27 8 3 16 21 40 27
17.ALTAY 27 5 3 19 12 55 15
18. GİRESUNSPOR 27 2 4 21 12 55 7
Not: Giresun, Altay ve Erzurum’un 3’er puanları silindi.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Aykut - Bizimi bekleyeceklermi adamlar 3 puan alıyor ve fikstürü bizden daha iyi şuanda playoftalar
Gerçek Gerçek Gerçek - DAHA İYİ GÜNLERDEYİZ. SAKARYA BİZİ KOCAELİDE DE YENECEK. BAKALIM KİM İÇİNE SİNDİRECEK
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.