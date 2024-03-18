Sakaryaspor 23 hafta sonra bizi geçti

9 HAFTA SONRA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAYBETTİK

Trendyol 1.Lig’de 27.hafta önceki akşam oynanan tek maçla kapandı. Sakaryaspor evinde Altay’ı 2-0 ile geçti. Bu sonuçla Sakaryaspor tam 23 hafta sonra Kocaelispor’un üzerine çıktı. Komşu en son ligin üçüncü haftasında temsilcimizin önündeydi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarının ilk haftasından bu yana bulunduğu üçüncü sıradaki yerini de 9 hafta sonra kaybetti.

PLAY-OFF’UN ALTINDA PUAN FARKI DEĞİŞMEDİ

İki basamak gerileyen temsilcimiz 27.haftayı beşinci sırada geçirdi. Üçüncülük koltuğunun yeni sahibi Sakaryaspor oldu. Temsilcimizin Göztepe ile arasındaki puan farkı 11’e yükselirken, Bandırma’nın kaybetmesiyle Play-Off’un altıyla arasındaki 4 puanlık fark ise değişmedi. Kocaelispor’un ilk 10’daki kalesinde en çok gol gören ekip unvanı devam ediyor.

Fotoğraf: Hulusi Özdilek

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR 27 21 1 5 64 23 64

2.GÖZTEPE A.Ş. 27 17 5 5 45 15 56

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3.SAKARYASPOR A.Ş. 27 13 8 6 41 28 47

4.AHLATCI ÇORUM FK 27 13 6 8 44 28 45

5.KOCAELİSPOR 27 13 6 8 39 31 45

6.BODRUM FK 27 12 8 7 35 19 44

7.BOLUSPOR 27 12 7 8 26 28 43

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8.TEKSÜT BANDIRMA 27 11 8 8 37 24 41

9.GENÇLERBİRLİĞİ 27 10 10 7 31 26 40

10.ERZURUMSPOR FK 27 10 10 7 26 21 37

11.ÜMRANİYESPOR 27 9 6 12 32 39 33

12. KEÇİÖRENGÜCÜ 27 8 8 11 24 33 32

13.MANİSA FUTBOL K 27 7 10 10 33 33 31

14. ŞANLIURFASPOR 27 6 9 12 23 30 27

15.TUZLASPOR A.Ş. 27 7 6 14 26 43 27

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16.ADANASPOR A.Ş. 27 8 3 16 21 40 27

17.ALTAY 27 5 3 19 12 55 15

18. GİRESUNSPOR 27 2 4 21 12 55 7

Not: Giresun, Altay ve Erzurum’un 3’er puanları silindi.

Kaynak: Spor servisi