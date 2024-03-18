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18 Mar 2024 - 21:07- Spor G:

Sakaryaspor 23 hafta sonra bizi geçti

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Trendyol 1.Lig’de altı haftadır kazanamayan Kocaelispor uzun zamandır elinde bulundurduğu üçüncülüğü Sakaryaspor’a kaptırdı. Temsilcimiz tam 23 hafta sonra ezeli rakibinin altına indi. Play-Off’un altıyla 4 puanlık fark değişmedi.

Sakaryaspor 23 hafta sonra bizi geçti mask
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9 HAFTA SONRA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAYBETTİK

Trendyol 1.Lig’de 27.hafta önceki akşam oynanan tek maçla kapandı. Sakaryaspor evinde Altay’ı 2-0 ile geçti. Bu sonuçla Sakaryaspor tam 23 hafta sonra Kocaelispor’un üzerine çıktı. Komşu en son ligin üçüncü haftasında temsilcimizin önündeydi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarının ilk haftasından bu yana bulunduğu üçüncü sıradaki yerini de 9 hafta sonra kaybetti.

PLAY-OFF’UN ALTINDA PUAN FARKI DEĞİŞMEDİ

İki basamak gerileyen temsilcimiz 27.haftayı beşinci sırada geçirdi. Üçüncülük koltuğunun yeni sahibi Sakaryaspor oldu. Temsilcimizin Göztepe ile arasındaki puan farkı 11’e yükselirken, Bandırma’nın kaybetmesiyle Play-Off’un altıyla arasındaki 4 puanlık fark ise değişmedi. Kocaelispor’un ilk 10’daki kalesinde en çok gol gören ekip unvanı devam ediyor.

Fotoğraf: Hulusi Özdilek

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

 

1.EYÜPSPOR                     27          21           1             5             64           23           64

2.GÖZTEPE A.Ş.               27           17           5             5             45           15           56

___

3.SAKARYASPOR A.Ş.     27           13           8             6             41           28           47

4.AHLATCI ÇORUM FK    27           13           6             8             44           28           45

5.KOCAELİSPOR                27           13           6             8             39           31           45

6.BODRUM FK                 27           12           8             7             35           19           44

7.BOLUSPOR                  27             12           7             8             26           28           43

___

8.TEKSÜT BANDIRMA    27           11           8             8             37           24           41

9.GENÇLERBİRLİĞİ          27           10           10           7             31           26           40

10.ERZURUMSPOR FK    27           10           10           7             26           21           37

11.ÜMRANİYESPOR        27           9             6             12           32           39           33

12. KEÇİÖRENGÜCÜ       27           8             8             11           24           33           32

13.MANİSA FUTBOL K    27           7             10           10           33           33           31

14. ŞANLIURFASPOR      27           6             9             12           23           30           27

15.TUZLASPOR A.Ş.         27           7             6             14           26           43           27

___

16.ADANASPOR A.Ş.      27           8             3             16           21           40           27

17.ALTAY                           27           5             3             19           12           55           15

18. GİRESUNSPOR          27           2             4             21           12           55           7

Not: Giresun, Altay ve Erzurum’un 3’er puanları silindi.

Kaynak: Spor servisi

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18 Mar 2024 - 21:07 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Aykut - Bizimi bekleyeceklermi adamlar 3 puan alıyor ve fikstürü bizden daha iyi şuanda playoftalar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 22:10
01

Gerçek Gerçek Gerçek - DAHA İYİ GÜNLERDEYİZ. SAKARYA BİZİ KOCAELİDE DE YENECEK. BAKALIM KİM İÇİNE SİNDİRECEK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 21:38

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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