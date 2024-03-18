Cami ve meydanın önündeki molozlar ne zaman kalkacak?

Ancak aylardır hizmete giren otopark ve meydan projesinin hemen önünde bulunan küçük bir alan, bu güzel düzenlemeye yakışmıyor. Camiye gelen vatandaşlar bu küçük alanda bulunan molozların neden kaldırılmadığını ve alanın düzenleme sınırlarına neden dahil edilmediğini soruyor. Vatandaşlar, “ Her gün camiye geliyoruz ve bu alandaki çirkin görüntü ile karşılaşıyoruz. Daha önce müteahhite ait olan bir konteyner de burada duruyordu. Konteyneri kaldırdılar ama buradaki molozları kaldırmadılar. Bu alan gerçekten yeni cami ve meydana yakışmıyor. İlgili belediyemizin kısa zamanda ilgilenmesini istiyoruz” dedi.