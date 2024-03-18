Turan Güneş’teki kaldırım işgalleri ne olacak?

Artık bu şikayetleri birleştirerek yazmak zorunda kalıyoruz. Özellikle Bekirpaşa’dan Yeşilova’ya kadar olan bölgede cadde üzerinde yıkanan araçlar, kaldırıma park eden servis araçları, spotçuların kaldırımlarda ürün sergilemesi nedeniyle yayalar büyük mağduriyet yaşıyor. Bu mağduriyeti yaşayan vatandaşlar, “Turan Güneş Caddesi üzerinde bir yayanın kaldırım kullanması belli noktalarda adeta imkansız hale geldi. Araçlar kaldırım ortasına park ediyor. Esnaflar ürünlerini kaldırımın üzerinde sergiliyor. Servis araçları sahipleri, servislerini caddenin kaldırımları üzerinde yıkıyor. Biz yayalar, engelliler, çocuk arabası olan ebeveynler ve yaşlılar nereden geçeceğiz? İlla birine araba çarpıp öldüğünde mi önlem alınacak? O kadar polis ve zabıtaya şikayet ediyoruz. Ama kimsenin gelip kaldırıma park eden araca ceza kestiğini ya da çektiğini görmedik. Bu konuda emniyet ve ilgili belediyelerden vatandaşa karşı olan görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.