Carrefour da bunu yaparsa…

Geçtiğimiz gün CarrefourSA uygulaması üzerinden alışveriş yapan bir vatandaş, “Aldığım ürünlerin gelmesini beklerken bir gün sonra firma beni aradı. Ürünlerin ellerinde olmadığını, istersem ücret iadesi yapabileceklerini ve ücret iadesi istemezsem ürünlerin 2 hafta sonra elime ulaşacağı söylendi. Gerçekten çok şaşırdım. Ürün ellerinde yoksa neden hala internet sitesinde satışta oluyor? Tükendi ibaresi neden konulmuyor. Ayrıca aldığım ürünler öyle piyasada bulunmayacak ürünler değil. Aldığım ürünler çokoprens, nero gibi bisküvi ve çikolatalar. Ben para iadesini istemedim ve ürünlerimin getirilmesini talep ettim. Ürün yoksa neden satışta açık olur, neden tükendi ibaresi konulmaz? Gerçekten çok şaşırtıcı” dedi.