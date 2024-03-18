Doğantepeli gençlerin Tahir Hoca’dan talepleri ver

Bu bölgede yaşayan ve sahayı kullanan gençler sahanın yeniden yapılmasını gündeme getirdi. Gençlerin talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve sahanın düzenlemelerini yeniden yaptı. Ancak bazı eksikleri gören gençler bir kez daha seslerini duyurmak istedi. Gençler, “Talebimiz üzerine Büyükşehir Belediyesi tel örgüleri tamir etti, ışıklandırmayı yaptı ve kale direklerini taktı. Ancak çevre düzenlemesi, çocuk parkı ve soyunma odaları yapılmadı. Biz bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz, haber gönderiyoruz ama ne gelen var ne giden! Bizim talebimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın artık devreye girmesi ve olaya el koymasıdır. Böyle yarım iş yapılmaz. Eminiz Tahir Hoca’mızın bundan haberi yok. Ama artık haberinin olacağına ve sahamızın kalan eksiklerinin de tamamlanacağına inanıyoruz” dedi.