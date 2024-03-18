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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti mask
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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18 Mar 2024 - 23:06 - Türkiye --- Okunma

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