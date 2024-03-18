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18 Mar 2024 - 23:37- Gündem G:

Kocaelispor tribünlerinin sevilen ismi yaşamını yitirdi

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Kocaelispor tribünlerinin sevilen isimlerinden 'Herekeli Arap Timur' lakaplı Timur Erze hayatını kaybetti.

Kocaelispor tribünlerinin sevilen ismi yaşamını yitirdi mask
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Kocaelispor tribünlerinde 'Herekeli Arap Timur' lakabıyla tanınan Timur Erze hayatını kaybetti. Erze’nin vefatı Kocaelisporlu taraftarlar olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Timur Erze yarın Hereke Merkez Sümer Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# kocaelispor

18 Mar 2024 - 23:37 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Eski Tüfek - Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Çok koyu Kocaelisporlu bir kardeşimizdi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 00:50

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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