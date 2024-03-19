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19 Mar 2024 - 00:07- Siyaset G:

CHP toplantısında iki fotoğraf arasında 6 fark!

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CHP’lilerin Bayraktar Köyü’ndeki toplantıda masaya konulan su bardaklarının bir anda ortadan kaybolması sosyal medyada gündem oldu.

CHP toplantısında iki fotoğraf arasında 6 fark! mask
CHP toplantısında iki fotoğraf arasında 6 fark!
CHP toplantısında iki fotoğraf arasında 6 fark!
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SU KOYULDU VE KALDIRILDI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İl Kadın Kolu Başkanı Merve Tüysüz, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin ve meclis üyeleriyle birlikte önceki gün Bayraktar Köyü’ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantının başında masaya konulan su bardaklarının, daha sonra ortadan kaldırılması dikkatlerden kaçmadı. CHP’lilerin Ramazan ayında önlerine konulan suları daha sonra tepkilerden çekinerek kaldırttığı tahmin ediliyor. Ancak CHP İzmit İlçe Başkanlığı’nın sosyal medyasında bir fotoğrafa bu durum yansıdı. Aynı paylaşımda bir fotoğrafta su bardaklarının gözükmesi, diğer fotoğraflarda su bardaklarının kaldırılması sosyal medyada gündem oldu. Görüntü, iki fotoğraf arasındaki 6 fark şeklinde yorumlara neden oldu.

CHP toplantısında iki fotoğraf arasında 6 fark!
CHP toplantısında iki fotoğraf arasında 6 fark!
CHP toplantısında iki fotoğraf arasında 6 fark!

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, başkan, Büyükşehir, meclis, ilçe, kadın, sosyal, Ramazan

19 Mar 2024 - 00:07 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Seçmen - Görüyorum ki chp nin kalesi balören ve bayraklar da cılız ve samimiyetsiz karşılama ve sonuç belli .gidicisin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 00:41

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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