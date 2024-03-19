CHP toplantısında iki fotoğraf arasında 6 fark!

SU KOYULDU VE KALDIRILDI
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İl Kadın Kolu Başkanı Merve Tüysüz, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin ve meclis üyeleriyle birlikte önceki gün Bayraktar Köyü’ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantının başında masaya konulan su bardaklarının, daha sonra ortadan kaldırılması dikkatlerden kaçmadı. CHP’lilerin Ramazan ayında önlerine konulan suları daha sonra tepkilerden çekinerek kaldırttığı tahmin ediliyor. Ancak CHP İzmit İlçe Başkanlığı’nın sosyal medyasında bir fotoğrafa bu durum yansıdı. Aynı paylaşımda bir fotoğrafta su bardaklarının gözükmesi, diğer fotoğraflarda su bardaklarının kaldırılması sosyal medyada gündem oldu. Görüntü, iki fotoğraf arasındaki 6 fark şeklinde yorumlara neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Seçmen - Görüyorum ki chp nin kalesi balören ve bayraklar da cılız ve samimiyetsiz karşılama ve sonuç belli .gidicisin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.