Turgut Uyar’ı andılar

Turgut Uyar’ın yaşam öyküsünü Efe Uysal’ın anlattığı programda, Gamze Yıldız da edebi kişiliği ve sanat anlayışını aktardı. Kandıra Yelkencioğlu Sineması’nda gerçekleşen programda çok sayıda izleyici Turgut Uyar şiirlerini dinledi.

Topluluk üyeleri programda, Turgut Uyar hakkındaki görüşlerini aktardı ve Uyar’ın akıllara kazınan güzel sözlerinden örnekler verdi. Turgut Uyar’ın şiirlerinin okunduğu gecede çok güzel anlar yaşandı. Anma programının açılış konuşmasında topluluk sözcüsü Aygün Aynagöz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı ve Ramazan ayını kutladı. Aynagöz aynı zamanda Yelkencioğlu ailesinin Kandıra Belediyesi’ne armağan ettiği Yelkencioğlu Konağı’nın devir yıl dönümünü ve Kandıra Şiir Akşamları’na katkılarından dolayı Teoman Yelkencioğlu’na teşekkür etti.