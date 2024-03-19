İsrail'den Şifa Hastanesi'ne baskın!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 164 gündür sürerken, 7 Ekim’den bu yana 4’üncü kez Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yaklaşık 30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ne baskın düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun baskın sırasında 20 kişiyi öldürdüğünü belirterek, 200 kişiyi de tutukladığını söyledi. Baskın sırasında 1 İsrail askerinin öldüğünü belirten Hagari, Şifa Hastanesi’nde para ve silah bulduklarını iddia etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00’de düzenlenen baskında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ifade edilmiş, hastane avlusunda İsrail tanklarının bulunduğu, hastanenin özel cerrahi binasına füze fırlatıldığı ve ateş açıldığı belirtilmişti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 164 gündür sürerken, 7 Ekim’den bu yana 4’üncü kez Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yaklaşık 30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ne baskın düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun baskın sırasında 20 kişiyi öldürdüğünü belirterek, 200 kişiyi de tutukladığını söyledi. Baskın sırasında 1 İsrail askerinin öldüğünü belirten Hagari, Şifa Hastanesi’nde para ve silah bulduklarını iddia etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.