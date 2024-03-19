Kartepe'ye günlük 490 bin yolcu taşıyacak metro geliyor

MAHALLE MAHALLE GEZİYOR
Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman seçim çalışmaları kapsamında sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmıyor. Başkan Kocaman; Suadiye, Çepni, Dumlupınar ve Uzunçiftlik Mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi.
HASTANE HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilecek hastanemizde, vatandaşlarımız nitelikli sağlık hizmetlerinden faydalanacak. Emekevler Mahallesi’nde projelendirilen hastane 20 bin metrekare alana 150 yatak kapasiteli hizmet verecek” dedi.
METRO İLE GÜNLÜK 490 BİN YOLCU
Ulaşım konusunda ciddi yatırımların olacağını belirten Kocaman, “ Körfez’den Cengiz Topel’e metro çalışmalarının başlamasıyla birlikte Kartepemiz ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği ile yapılacak metro, 35 km uzunluğunda 24 istasyonda oluşacak. Projenin tamamlanması sonrasında günlük 490 bin yolcunun taşınması planlanıyor” açıklamasında bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.