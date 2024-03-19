Su altı arkeolojisi kayıp limanları konuşacak

Fen Edebiyat Fakültesi Su altı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı konferansları kapsamında yapılan Çeşme-Bağlararası Tsunamiler ve Volkanik Küllerle Yok Olan Bir Batı Anadolu Tunç Çağı Liman Kenti konferansı, su altı arkeolojisi için çok önemli bir çalışma. 25 Mart Pazartesi günü saat 14.30’da Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansa Ankara Üniversitesi ANKÜSAM öğretim görevlisi Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu katılacak. Su altı arkeolojisi meraklılarının kaçırmaması gereken bir konferans.