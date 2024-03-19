Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Su altı arkeolojisi kayıp limanları konuşacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Ege ve Akdeniz Dünyası tarihi, iklim bilimi ve volkanizması açısından çok önemli bir liman kenti olan Çeşme Bağlararası’nın yeniden ele alınacağı konferans, Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Su altı arkeolojisi kayıp limanları konuşacak mask
Su altı arkeolojisi kayıp limanları konuşacak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Fen Edebiyat Fakültesi Su altı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı konferansları kapsamında yapılan Çeşme-Bağlararası Tsunamiler ve Volkanik Küllerle Yok Olan Bir Batı Anadolu Tunç Çağı Liman Kenti konferansı, su altı arkeolojisi için çok önemli bir çalışma. 25 Mart Pazartesi günü saat 14.30’da Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansa Ankara Üniversitesi ANKÜSAM öğretim görevlisi Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu katılacak. Su altı arkeolojisi meraklılarının kaçırmaması gereken bir konferans.

Su altı arkeolojisi kayıp limanları konuşacak

# Kocaeli, Ankara, çalışma

19 Mar 2024 - 01:40 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.249.556 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Su altı arkeolojisi kayıp limanları konuşacak mask
Su altı arkeolojisi kayıp limanları konuşacak
Turgut Uyar’ı andılar mask
Turgut Uyar’ı andılar
Cami ve meydanın önündeki molozlar ne zaman kalkacak? mask
Cami ve meydanın önündeki molozlar ne zaman kalkacak?
Kayıkçılar denizi mi parselliyor? mask
Kayıkçılar denizi mi parselliyor?
Kartepe Kulüpler Birliği’nin iftarı 22 Mart’ta mask
Kartepe Kulüpler Birliği’nin iftarı 22 Mart’ta
Bağlantı yollarındaki eksikler tamamlanmalı mask
Bağlantı yollarındaki eksikler tamamlanmalı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL