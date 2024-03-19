Fen Edebiyat Fakültesi Su altı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı konferansları kapsamında yapılan Çeşme-Bağlararası Tsunamiler ve Volkanik Küllerle Yok Olan Bir Batı Anadolu Tunç Çağı Liman Kenti konferansı, su altı arkeolojisi için çok önemli bir çalışma. 25 Mart Pazartesi günü saat 14.30’da Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansa Ankara Üniversitesi ANKÜSAM öğretim görevlisi Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu katılacak. Su altı arkeolojisi meraklılarının kaçırmaması gereken bir konferans.
Su altı arkeolojisi kayıp limanları konuşacak
Ege ve Akdeniz Dünyası tarihi, iklim bilimi ve volkanizması açısından çok önemli bir liman kenti olan Çeşme Bağlararası’nın yeniden ele alınacağı konferans, Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
19 Mar 2024 - 01:40 - Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.