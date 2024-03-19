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İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü

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Antalya’nın Alanya ilçesinde intihar etmek için üst geçide çıktığı iddia edilen bir genç, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü mask
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Antalya'nın Alanya ilçesi Keykubat Bulvarı Eski Hastane Kavşağı’nda, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir genç, dün saat 22.30 sıralarında bulvar üzerinde bulunan bir üst geçidin demirlerine çıktı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri üst geçitten aşağıya atlamak isteyen genci dakikalarca ikna etmeye çalıştı.

Polislerin ikna çabası sırasında sarktığı korkuluklarda daha fazla tutunamayan genç yaklaşık 10 metreden aşağı çakıldı.

İtfaiye ekiplerinin brandayı açma hazırlığı sırasında yaşanan olayda ağır yaralanan genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# polis

19 Mar 2024 - 09:05 - Türkiye --- Okunma

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