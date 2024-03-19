İzmit Sanayi Sitesi’nin 30 milyonluk bütçesi kabul edilmedi

30 MİLYON TL BÜTÇE TALEP EDİLDİ
Muzaffer Gürfidan başkanlığındaki İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin, olağan mali genel kurulu geride kaldı. İzmit Sanayi Sitesi Toplantı Salonunda gerçekleşen genel kurula üyeler katılırken Başkan Gürfidan ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçe kabul edilmedi. 24 yıldan bu yana görevde olan İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Gürfidan, 21 milyon 500 bin TL olan kooperatif bütçesini yeni dönemde 30 milyon TL’ye çıkarmak istedi. Başkanın bütçe artış talebinin sebebi kooperatif bünyesinde çalışan fakat emekli olacakların tazminatını ödemek ve girdi maliyetlerindeki artış olarak açıkladı.
AYHAN ORHAN BAĞIMSIZ DENETÇİLERİ İŞARET ETTİ
Yeni bütçe için üye başı, 1200 dükkândan 6 bin TL ek ödeme talep edildi. Bu talep üyeler tarafından kabul görmezken Muzaffer Gürfidan, kooperatife ait bir dükkânın satışını yaparak yeni dönem hedeflenen bütçesine ulaşabileceklerini ifade etti. Dükkân satışı da üyelerce kabul edilmedi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Üyesi Prof. Dr. Ayhan Orhan kurulda söz alırken hazırlanan bütçe tablolarının, bilançonun doğru şekilde hazırlanmadığını, kooperatifin bağımsız denetçilerce denetlenmesi gerektiğini ifade etti ve bu üyelerce de kabul edildi. Kooperatif önümüzdeki günlerde denetlenecek.
AİDATLARA YÜZDE 50 ZAM İSTENDİ
Genel kurulda dükkân aidatlarında da artışlar talep edildi. Artış ilk önce yüzde 50 olarak talep edilirken üyelerin tepkisi sonrası artış yüzde 25’de kaldı. Buna göre 400 TL olan küçük dükkân aidatı 500, 800 TL olan orta boy dükkân aidatının 1000, 1600 TL olan büyük dükkân aidatı ise 2000 TL olarak belirlendi.. Muhammet Emin CAN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Doğrucu Davut. - Sanayi içinde ki hareket görmeyen hurda araçların kaldırılması gerekiyor.
Kobrettin - biri bu kooperatife dur desin.biri bu saltanata dur desin.
Ayhan - Bir kaç dükkan satsinda rahat etsinler
Gözlerini dükkanlara dikmislar
Eksik Bilgi - Ne yaptı ki?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.