Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
19 Mar 2024 - 09:05- Gündem G:

İzmit Sanayi Sitesi’nin 30 milyonluk bütçesi kabul edilmedi

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu’nda 30 milyonluk bütçe, 1200 dükkandan 6 bin TL ek ödeme talebi, kooperatife ait dükkanın satışının yapılarak hedeflenen bütçenin ulaşma talebi kabul edilmedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
İzmit Sanayi Sitesi’nin 30 milyonluk bütçesi kabul edilmedi mask
İzmit Sanayi Sitesi’nin 30 milyonluk bütçesi kabul edilmedi
İzmit Sanayi Sitesi’nin 30 milyonluk bütçesi kabul edilmedi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

30 MİLYON TL BÜTÇE TALEP EDİLDİ

Muzaffer Gürfidan başkanlığındaki İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin, olağan mali genel kurulu geride kaldı. İzmit Sanayi Sitesi Toplantı Salonunda gerçekleşen genel kurula üyeler katılırken Başkan Gürfidan ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçe kabul edilmedi. 24 yıldan bu yana görevde olan İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Gürfidan, 21 milyon 500 bin TL olan kooperatif bütçesini yeni dönemde 30 milyon TL’ye çıkarmak istedi. Başkanın bütçe artış talebinin sebebi kooperatif bünyesinde çalışan fakat emekli olacakların tazminatını ödemek ve girdi maliyetlerindeki artış olarak açıkladı.

AYHAN ORHAN BAĞIMSIZ DENETÇİLERİ İŞARET ETTİ

Yeni bütçe için üye başı, 1200 dükkândan 6 bin TL ek ödeme talep edildi. Bu talep üyeler tarafından kabul görmezken Muzaffer Gürfidan, kooperatife ait bir dükkânın satışını yaparak yeni dönem hedeflenen bütçesine ulaşabileceklerini ifade etti. Dükkân satışı da üyelerce kabul edilmedi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Üyesi Prof. Dr. Ayhan Orhan kurulda söz alırken hazırlanan bütçe tablolarının, bilançonun doğru şekilde hazırlanmadığını, kooperatifin bağımsız denetçilerce denetlenmesi gerektiğini ifade etti ve bu üyelerce de kabul edildi. Kooperatif önümüzdeki günlerde denetlenecek.

İzmit Sanayi Sitesi’nin 30 milyonluk bütçesi kabul edilmedi

AİDATLARA YÜZDE 50 ZAM İSTENDİ

Genel kurulda dükkân aidatlarında da artışlar talep edildi. Artış ilk önce yüzde 50 olarak talep edilirken üyelerin tepkisi sonrası artış yüzde 25’de kaldı. Buna göre 400 TL olan küçük dükkân aidatı 500, 800 TL olan orta boy dükkân aidatının 1000, 1600 TL olan büyük dükkân aidatı ise 2000 TL olarak belirlendi.. Muhammet Emin CAN

# başkan, Kocaeli, ifade, İzmit, yeni, Emekli

19 Mar 2024 - 09:05 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.262.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Doğrucu Davut. - Sanayi içinde ki hareket görmeyen hurda araçların kaldırılması gerekiyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 11:41
01

Kobrettin - biri bu kooperatife dur desin.biri bu saltanata dur desin.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 19 Mart 09:58
04

Ayhan - @Kobrettin 01 nolu yoruma cevabı: Bir kaç dükkan satsinda rahat etsinler

Gözlerini dükkanlara dikmislar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 11:47
02

Eksik Bilgi - @Kobrettin 01 nolu yoruma cevabı: Ne yaptı ki?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Mart 11:29
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

İstavrit avcılığının yasaklanması isteniyor mask
İstavrit avcılığının yasaklanması isteniyor
ASELSAN, Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS'ı geliştirdi mask
ASELSAN, Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS'ı geliştirdi
Trafik cezalarında büyük artış yaşandı mask
Trafik cezalarında büyük artış yaşandı
Karamürsel'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu mask
Karamürsel'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
Adıyaman ve Malatya'da peş peşe deprem! mask
Adıyaman ve Malatya'da peş peşe deprem!
Bu tuzağa sakın düşmeyin! mask
Bu tuzağa sakın düşmeyin!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL