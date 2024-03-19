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19 Mar 2024 - 14:20- Gündem G:

Muzaffer Gürfidan: "31 milyon 892 bin liralık bütçemiz kabul edildi"

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İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan mali genel kurulda, 2024 yılı bütçelerini 31 milyon 892 bin 91 lira 75 kuruş olarak sunduklarını, teklifin kabul edildiğini, 2023 yılı mali tablolarının ibra edildiğini söyledi.

Muhammet Emin Can
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Muzaffer Gürfidan: "31 milyon 892 bin liralık bütçemiz kabul edildi" mask
Muzaffer Gürfidan: "31 milyon 892 bin liralık bütçemiz kabul edildi"
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GENEL KURUL SONRASI İDDİALAR ÇIKTI

İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu, İzmit Sanayi Sitesi içerisindeki toplantı salonunda gerçekleşti. Kooperatif Başkanı Muzaffer Gürfidan, genel kurul sonrası açıklamalarda bulundu. Aidatlar için yüzde 25 artış talep ettiklerini belirten Kooperatif Başkanı Muzaffer Gürfidan, “Sitemizdeki bazı arkadaşlarımızın tamamen yalan-yanlış bilgilerle haberler yaptırdığını gördük. Yanlış noktalardan biri aidatlara yüzde 50 zam yapılması talep ettiğimiz. Hayır, böyle bir talebimiz olmadı. Yüzde 25 artış talep ettik, kabul edildi. Dükkân başı 6 bin TL istediğimize ilişkin söylem var. Bunu istedik, kooperatifimizde çalışan personel içerisinde emekli olanlar var. Bu personelin tazminatları var, bunun için istedik. Evet, önceki genel kurulda da istedik ama o zaman 2 bin 500 TL talep ettik çünkü o dönem yetiyordu. Bir de önceki yıldan tazminatlar var, Sebebi 2 bin 500 TL’yi tam toplayamamış olmak. 5 kişi emekli olacak, 4 kişiye 650 bin TL kişi başı ödeme var.” dedi.

Muzaffer Gürfidan:

BÜTÇE TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

2024 yılı bütçesinin kabul edildiğini ifade eden Gürfidan, şöyle konuştu:

“Başkanlığına geldiğimden beri kooperatif demirbaş sayısı yüzde 60 arttı, azalmadı. Bugüne kadar dükkân satmadık ama bu genel kurulda bunu istedik ama onu da üye 6 bin TL vermeyi reddediyorsa o zaman dükkân satalım diye istedik. Üyemiz para vermesin diye bu ihtimali sunduk ki ben de dükkân satışına red oyu kullandım. Dükkân satışı kabul edilmedi ve 6 bin TL kabul edildi. 2024 yılı bütçemizi gelir gider 31 milyon 892 bin 91 lira 75 kuruş olarak sunduk ama burada borçlarımız var, alacaklarımız var. Ondan dolayı rakam yüksek. Bu teklif kabul edildi. Ayrıca yönetim ve denetim kurulumuz da 2023 yılı mali tabloları noktasında ibra edildi. 2024 yılı bütçesi tahmini bütçedir.”

BAĞIMSIZ DENETÇİ KOOPERATİFİ DENETLEYECEK

Reddedilen bir bütçenin olmadığını vurgulayan Gürfidan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bütçe ile ilgili yalan söylüyorlar. Hiç kimseden korkumuz yok. Bu kooperatifin 36 dükkânı var, 30’u benim dönemimde kazandırıldı. Kooperatifimizin borcu yok. Kısacası reddedilen bir bütçe yok. 2023 yılı için hem yönetim hem de denetim kurulu olarak üyeler tarafından ibra edildik. Bizim her şeyimiz meydanda. Ayhan Orhan ‘Siz kooperatifi hiç denetlettiniz mi?’ dedi. Mecbur değiliz ama 100 bin TL civarı para ödeyecek ve bağımsız denetçiye kooperatifi denetleteceğiz. 100 bin TL kimin parası? Üyenin parası. Ayhan Bey istediği için değil, biz istediğimiz ve faydalı olacağı için yapacağız. Başkan olduğumda bu sitede bir şey yoktu. Çöp kamyonu, kepçesi, su tankı hepsi dönemimde alındı”

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19 Mar 2024 - 14:20 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.262.150 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Doğrucu Davut. - Sanayi içinde ki hareket görmeyen hurda araçların kaldırılması gerekiyor.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 19 Mart 11:41
01

Kobrettin - biri bu kooperatife dur desin.biri bu saltanata dur desin.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 19 Mart 09:58
04

Ayhan - @Kobrettin 01 nolu yoruma cevabı: Bir kaç dükkan satsinda rahat etsinler

Gözlerini dükkanlara dikmislar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Mart 11:47
02

Eksik Bilgi - @Kobrettin 01 nolu yoruma cevabı: Ne yaptı ki?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Mart 11:29
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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