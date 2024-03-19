Motorine zam geliyor!

Brent petrolün fiyatı 87 dolara çıkarken, bu gelişme akaryakıt rafineri marjlarının da artışına yol açtı. Bu etkilerin doğrudan yansıması olarak, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına önemli bir zam yapılması bekleniyor.

Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları:

KOCAELİ AKARYAKIT FİYATLARI (Ortalama fiyatlardır)

Benzin fiyatı: 42.08 TL

Motorin litre fiyatı: 41.90 TL

LPG litre fiyatı: 21.95 TL

Kaynak: Haber Merkezi