Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) sekiz yıldır uyguladığı negatif faiz politikasına son vererek 17 yıl sonra ilk kez faizleri artırdı.
BOJ, yeni kısa vadeli faiz hedefini yüzde 0-0.1 aralığında belirleme kararı aldı.
BOJ, 2016'dan bu yana uygulanan ve uzun vadeli faiz oranlarını sıfır civarında sınırlayan getiri eğrisi kontrol (YCC) politikasını da kaldırdı.
Merkez Bankası, daha önce olduğu gibi "aynı miktarda" devlet tahvili almaya devam edeceğini ve getirilerin hızlı bir şekilde artması durumunda alımları artıracağını açıkladı.
Kaynak: Reuters
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.