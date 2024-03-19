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Haiti'de çeteler arasında çatışma: 10 ölü

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Haiti'de çeteler arasında meydana gelen çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'de çeteler arasında çatışma: 10 ölü mask
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Yerel basında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince'in güneyindeki Petionville Mahallesi'nde iki çete arasında çatışma çıktı.

Olayda taraflardan 10 çete üyesi yaşamını yitirdi.

Haiti  Polis Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin olayla bir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, çetelerin yol açtığı şiddet nedeniyle 8-14 Mart tarihleri arasında, 16 bin 947 kişi başkentteki evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

# polis

19 Mar 2024 - 09:16 - Dünya --- Okunma

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