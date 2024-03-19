Kuruçeşme Camii yıkıldı, yerine yeni cami yapılacak

YIKIM TAMAMLANDI
Kuruçeşme Merkez Camii, Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmeler sonucu olası depreme karşı dayanıklı olmadığı, can ve mal güvenliği açısından sakıncalı olduğu için ibadete kapatıldı. Camide 1 ay önce başlayan yıkım işlemleri son olarak cami minaresinin yıkımı ile tamamlandı. Yıkılan camiinin molozları kaldırılarak temizlik çalışması yapıldı.
YENİ CAMİ AYNI YERE YAPILACAK
Kapatılan cami cemaatinin mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 150 kişi mescit yapıldı. Yeni mescitte namaz kılınırken, cenaze namazları için başka camilere yönlendirme yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından caminin aynı yerine yapılmasının planladığı öğrenildi. Yeni camiinin ihale sürecinin ardından yapımına başlanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yavuz - üst kısmı satınalınsa camii alanına katılsa çok daha iyi olur
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.