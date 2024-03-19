Kuruçeşme Camii yıkıldı, yerine yeni cami yapılacak

YIKIM TAMAMLANDI

Kuruçeşme Merkez Camii, Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmeler sonucu olası depreme karşı dayanıklı olmadığı, can ve mal güvenliği açısından sakıncalı olduğu için ibadete kapatıldı. Camide 1 ay önce başlayan yıkım işlemleri son olarak cami minaresinin yıkımı ile tamamlandı. Yıkılan camiinin molozları kaldırılarak temizlik çalışması yapıldı.

YENİ CAMİ AYNI YERE YAPILACAK

Kapatılan cami cemaatinin mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 150 kişi mescit yapıldı. Yeni mescitte namaz kılınırken, cenaze namazları için başka camilere yönlendirme yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından caminin aynı yerine yapılmasının planladığı öğrenildi. Yeni camiinin ihale sürecinin ardından yapımına başlanması bekleniyor.