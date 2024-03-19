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19 Mar 2024 - 09:16- Gündem G:

Kuruçeşme Camii yıkıldı, yerine yeni cami yapılacak

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İzmit’te depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile ibadete kapatılan Kuruçeşme Merkez Camii’nde yıkım tamamlandı. Yıkılan caminin yerine yeni cami yapılacak.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kuruçeşme Camii yıkıldı, yerine yeni cami yapılacak mask
Kuruçeşme Camii yıkıldı, yerine yeni cami yapılacak
Kuruçeşme Camii yıkıldı, yerine yeni cami yapılacak
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YIKIM TAMAMLANDI
Kuruçeşme Merkez Camii, Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmeler sonucu olası depreme karşı dayanıklı olmadığı, can ve mal güvenliği açısından sakıncalı olduğu için ibadete kapatıldı. Camide 1 ay önce başlayan yıkım işlemleri son olarak cami minaresinin yıkımı ile tamamlandı. Yıkılan camiinin molozları kaldırılarak temizlik çalışması yapıldı.

Kuruçeşme Camii yıkıldı, yerine yeni cami yapılacak

YENİ CAMİ AYNI YERE YAPILACAK
Kapatılan cami cemaatinin mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 150 kişi mescit yapıldı. Yeni mescitte namaz kılınırken, cenaze namazları için başka camilere yönlendirme yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından caminin aynı yerine yapılmasının planladığı öğrenildi. Yeni camiinin ihale sürecinin ardından yapımına başlanması bekleniyor.

Kuruçeşme Camii yıkıldı, yerine yeni cami yapılacak

# Kocaeli, Büyükşehir, yeni, çevre

19 Mar 2024 - 09:16 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yavuz - üst kısmı satınalınsa camii alanına katılsa çok daha iyi olur

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Mart 10:17

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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