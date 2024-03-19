Dolar bugün ne kadar?

Dolar ve euro fiyatları, yerel seçim öncesi artan taleple birlikte kademeli yükselişini sürdürdü.
Dolar/TL, güne 32,33 civarında başladı. Euro/TL ise 35,17 seviyesinde alıcı buldu.
Yüksek enflasyon ve yerel seçimler sonrası kurda düzeltme beklentisinin dövize olan yönelimi artırdığını belirten analistler, talebin genel seçimler ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.