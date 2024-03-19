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İş Kanunu değişiyor! Emeklilikte taban aylığa yaş kriteri

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İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kapsamında taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak.

İş Kanunu değişiyor! Emeklilikte taban aylığa yaş kriteri mask
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Hükümetin üzerinde çalıştığı emeklilik formülerine göre, en düşük emekli kök aylığı 7 bin 462 lira 25 kuruştan 10 bin liraya yükseltilecek. İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler doğrultusunda emeklilik hakkı ve yaşı da yeniden tanımlanacak. Tanımlama, toplumsal uzlaşıya göre belirlenecek. Emekli aylıkları arasındaki makasın kapanması için de adım atılması bekleniyor. Bu kapsamda, taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak. Örneğin, 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira maaş alabilecek. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da yükselecek.

İŞ KANUNU'NA EKLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını 'emekli yılı' ilan etmesiyle birlikte emekli kök aylığının en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira bandına çıkarılması için çalışmalara başlanacak. Üzerinde durulan formüllerden biri de vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi oldu. Söz konusu düzenleme eğer uzlaşıya varılırsa çalışma hayatını tekrar kurgulaması öngörülen yeni İş Kanunu’na eklenecek. Bu kapsamda emeklilik hakkı ve yaşı gibi olguların da silbaştan tanımlanabileceği ifade edildi.

PRİM ÖDEMESİ MAAŞI ARTIRACAK

Emeklilere, sigorta primi ve sigorta gün sayısından bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre standart taban aylık bağlanması sağlanmasını amaçlayan seçenek de masada. Bu seçeneğin benimsenmesi halinde, emeklilik için gereken sigorta gün sayısı ve pirim ödemelerinden bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre en düşük emekli maaşı tabanı belirlenecek. Emekli olan kişi bu tabanın altında maaş alamayacak. Yani 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira emekli maaşı alabilecek. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da artacak.

KÖK AYLIĞA DÜZENLEME MASADA

Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilerin taban aylıklarını 10 bin liraya yükseltmek için de düğmeye bastı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli kök aylığı 10 bin liraya çıkmış olacak. Düzenlemenin haziran öncesi hayata geçirilmesi öngörülüyor. Böylece temmuzda enflasyon farkı alacak olan emeklilerin arasında makas farkı ortadan kalacak. Çünkü 10 bin liranın altında emekli aylığı alan 6,5 milyondan fazla emekli, zammını 10 bin lira üzerinden alacak.

Kaynak: Yenişafak

# çalışma, ifade, sosyal, yeni, Emekli, recep tayyip erdoğan

19 Mar 2024 - 09:26 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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