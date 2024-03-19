Başkan Aygün, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve gazilerimizin ailelerinin onuruna düzenlenen iftar programı Yelken Kafe’de gerçekleşti. Derince İlçe Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.

HEP BİRLİKTE DUALAR EDİLDİ

Okunan akşam ezanının ardından oruçların açıldığı iftar programında hep birlikte dualar edildi. İftar programına katılanlarla tek tek hasbihal eden Başkan Aygün, “Eğer bugün bu kutsal topraklar üzerinde huzur içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Rabbim onlardan ve kıymetli ailelerinden razı olsun” dedi.

Kaynak: Bülten