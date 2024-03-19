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19 Mar 2024 - 09:27- Gündem G:

Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı

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Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve gazilerimizin ailelerinin onuruna iftar programı düzenlendi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı mask
Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı
Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı
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YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Derince’de 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri iftar programında ağırlandı. Derince İlçe Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe’de düzenlenen iftar programına Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katılım gösterdi.

HEP BİRLİKTE DUALAR EDİLDİ

Okunan akşam ezanının ardından oruçların açıldığı iftar programında hep birlikte tüm şehitlerimiz için dualar edildi. İftar programına katılanlarla tek tek sohbet eden Başkan Aygün, “Eğer bugün bu kutsal topraklar üzerinde huzur içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Rabbim onlardan ve kıymetli ailelerinden razı olsun” dedi. 

Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı

MADALYALARIYLA KATILDILAR

İftar programına şehit ailelerimizin yanı sıra vatan savunmasında uzuvlarını feda eden Ercan Bilaloğlu gibi gazilerimiz de madalyalarıyla katıldı.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı
Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı
Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı
Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı
Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı

Kaynak: Bülten

# ilçe, başkan, Kocaeli, iftar
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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19 Mar 2024 - 09:27 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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